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土耳其賑災捐款 衛福部專戶累計破10億元

2023/2/22 11:25（2/22 11:36 更新）
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強震重創土耳其及敘利亞，造成嚴重死傷。圖為19日土耳其安塔基亞災區。（共同社）
強震重創土耳其及敘利亞，造成嚴重死傷。圖為19日土耳其安塔基亞災區。（共同社）
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）強震重創土耳其及敘利亞，死傷人數迄今仍不斷攀升。台灣愛心不落人後，衛福部今天公布，開放賑災專戶統計至21日下午5時，累計已湧入超過18.5萬筆、逾新台幣10億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，傷亡人數仍在增加。衛福部7日起陸續開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道。

統計至昨天下午5時止，總計接獲捐款18萬5293筆、10億964萬餘元。捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

衛福部表示，國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款等方式。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。（編輯：張雅淨）1120222

#土敘強震
#台灣伸援
#衛福部
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