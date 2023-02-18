土耳其地震賑災 台灣近385噸愛心物資裝滿3萬多箱送運

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土敘強震釀災，傷亡人數仍在增加。駐台土耳其辦事處發起物資募捐，委託慈濟基金會以內湖聯絡處為收件地點，10日起共有1萬630名志工投入幫忙，將約384噸903公斤的物資分類、整理裝箱。（慈濟提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月18日

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（中央社記者曾以寧台北18日電）強震重創土耳其及敘利亞，駐台土耳其辦事處發起物資募捐，10至17日間共1萬630名志工投入整理，打包約384.9噸物資裝滿3萬多箱，動用逾142車次貨車載往桃園機場。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，傷亡人數仍在增加。駐台北土耳其貿易辦事處發起物資募捐，委託慈濟基金會以內湖聯絡處為收件地點，10日起共1萬630名志工投入，將約384噸又903公斤的物資分類、整理裝箱。

慈濟今天透過新聞稿表示，台灣各界捐贈的愛心物資共裝滿3萬3688箱，在17日全數打包完成，載往桃園機場，除國軍卡車、物流公司貨運車，還有企業捐用貨運大卡車等，共耗費逾142輛車次，盼早日將物資送到土耳其災民手中，助災民度過寒冷天候。

物資整理會場中，有已經滿頭白髮的慈濟志工不辭辛勞整理民眾的愛心，為災民付出心力，也有不少青年自願加入搬運封箱物資的行列。

遠從台南北上，今年25歲、8天全勤的張峻慈說，8天前在滑手機時看到慈濟招募志工整理賑災物資的訊息，就立即報名。當時父母還因太臨時、不確定住所等因素反對，自己仍抱持著盡份心力的想法，堅持北上，後來在慈濟安排下入住新店靜思堂，天天搭捷運到內湖行善。

來自桃園、目前大一的蔡松穎則有5天往返投入協助。他說，能奉獻自己的體力幫助土耳其災民，很有意義，人生第一次搬這麼重的重物、參加賑災整理搬運物資，是很難得的經驗。

參與運輸的台灣通運表示，企業發揮社會責任，投注物資捐贈、人力，也協助運送物資；且這次除了柴油大卡車，更出動原本4月才要正式啟用的全台首輛26噸純電動大貨車。董事長辜公怡說，電動貨車的首發任務就協助運輸賑災物資，深具意義，參與公益行動也兼顧環保，盼以愛共助災民。（編輯：李亨山）1120218