中華搜救總隊土耳其救災歸國 旅客鼓掌歡迎

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（中央社記者葉臻桃園機場18日電）中華民國搜救總隊8日赴土耳其展開震災救援任務，今天收隊歸國，在機場受到熱烈歡迎。隊長呂正宗說，土耳其當地很友善，這次救援共找到2名生還者，隊員們都盡心盡力。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，至今已有4.5萬人身亡，土耳其國內約有26萬4000棟公寓被毀，還有許多人失蹤。

中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭機返抵桃園國際機場，列隊入境時沿途受到機場員工、旅客鼓掌致意，也有人高喊「辛苦了！謝謝你們」。

中華民國搜救總隊隊長呂正宗接受媒體聯訪時表示，抵達災區後，當地政府給的第一個案子，他們就找到1名23歲的生還者；這次救援總共找到2名生還者，也有在瓦礫堆中偵測到生命跡象，應當地政府要求，轉交給地方救援隊接手。

呂正宗說，土耳其人很友善，許多民眾主動提供物資，當地有個近40個人的大家族，僅剩2人生還，但這2人卻一直留在總隊的前進指揮所，不斷問他們還有沒有需要什麼資源；也有從外地趕回的土耳其人，因家人在強震中失蹤，轉而待在總隊協助救災，讓人很感動。

呂正宗說，過去參與311東日本大地震救災時，雖然零下11度，但有民房可以借，這次土耳其是零下5度、地上都結冰了，卻因為房屋倒光，只能睡在災地，「好像睡在冰庫」，有些隊員甚至沒有睡覺，在半夜烤火取暖。

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呂正宗說，這趟最重要的是幫助別人，也與地方政府配合得很好，每趟任務完成後也會馬上回報，政府就會再派下一趟任務，隊員們24小時輪班搜救，土耳其外交部也頒發給他們感謝狀，「隊員們都盡心盡力了，感謝大家都平平安安回來」。

中華民國搜救總隊是國際非政府組織（INGO），本次共有21人前往土耳其救災；而由內政部消防署派出的台灣搜救隊130人已於12日結束搜救任務，15日搭機返台。（編輯：郭諭儒）1120218