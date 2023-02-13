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協助地震善後 卡達捐贈土敘世足賽臨時屋

2023/2/13 11:36（2/13 12:29 更新）
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（中央社杜哈12日綜合外電報導）卡達今天表示，卡達將提供土耳其與敘利亞1萬間用於世界盃足球賽（World Cup）的臨時屋與野營車屋，讓在強震中失去住家的民眾有棲身之所。

法新社報導，聯合國表示，6日發生的7.8強震在土、敘兩國共造成至少3萬3000人死亡，附近區域夷為平地，數百萬人需要協助。

卡達官員表示，「鑒於土耳其與敘利亞有緊急需求，我們決定將臨時屋與野營車屋運至災區，提供土、敘兩國人民立即的協助。」

這些臨時屋於卡達去年舉辦世界盃期間被住過幾個星期，官員曾表示會在賽後將它們捐出來。

未獲授權向媒體發言，因此要求匿名的卡達官員表示，首批物資訂於明天離開杜哈港口，預料未來幾天還會送交更多。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天出訪土耳其，是上星期地震發生以來，首位訪問土耳其的外國領袖。

塔米姆避開災區，他在社群媒體推特（Twitter）表示，他在伊斯坦堡（Istanbul）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談，討論卡達可以如何協助「減輕這場災難」。

在土耳其的外國救援團隊中，卡達派出的團隊規模數一數二，約達130人，同時還送出100噸的援助物資。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120213

#卡達
#土耳其
#世界盃
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