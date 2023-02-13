土敘強震逾3.3萬罹難 聯合國承認物資難以進入敘利亞

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圖為9日載有援助物資的卡車停在土敘邊界的風之門關卡。（路透社）

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（中央社卡拉曼馬拉斯城12日綜合外電報導）聯合國今天針對無法將急需的救援物資送進敘利亞飽經戰亂地區予以譴責。襲擊土耳其和敘利亞的強震已經造成超過3萬3000人罹難，聯合國警告死亡人數將會遠高於此。

法新社報導，一支聯合國車隊經由土耳其運送救援物資進入敘利亞西北部，但是聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，數以百萬計人家園遭到摧毀，需要更多物資。

他在推特帳號中推文說：「到目前為止，我們已經辜負敘利亞西北部的人們。他們覺得遭到拋棄，這合乎情理。期待還沒有送達的國際援助。」

葛瑞菲斯昨天在強震的罹難人數來到2萬8000人時表示，由於找到生還者的機會越來越渺茫，他預期死亡人數會「來到兩倍或更高」。

物資進入敘利亞過程一直相當緩慢。即將進入第13年的敘利亞衝突嚴重破壞當地醫療體系，部分地區仍然在對抗總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的反對勢力掌控之下。而西方則對巴夏爾．阿塞德實施制裁。

根據法新社記者，10部卡車組成的聯合國車隊穿越風之門（Bab al-Hawa）邊界關卡進入敘利亞西北部，運送緊急生存庇護帳篷、塑膠布、繩索、毯子、床墊和地毯。

其他邊界關卡在中國和俄羅斯施壓下關閉後，風之門成為進入敘利亞西北部由反對勢力控制地區的唯一過境點。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與巴夏爾．阿塞德會面後今天表示，巴夏爾．阿塞德對於讓救援物資可以經由更多邊界關卡送到反對勢力掌控的西北部災區態度開放。

譚德塞告訴記者：「對於為這場緊急情況考慮額外邊界關卡連接點，他的態度開放。」儘管大馬士革准許救援車隊從政府掌控區穿越控制線，他表示，WHO仍在等待反對勢力同意，才能夠付諸實施。

昨天訪問敘北阿勒坡（Aleppo）的譚德塞告訴記者：「衝突、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、霍亂、經濟衰退，現在又遭遇地震，這場複合危機已經造成難以承受的代價。」

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，官方和醫療機構表示，土、敘已分別有2萬9605人、3581人罹難，使得已經證實的死亡人數來到3萬3186人。（譯者：何宏儒）1120213