越南馳援土耳其 14歲少年受困125小時獲救
2023/2/12 19:33（2/12 21:08 更新）
土耳其東南部靠近敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，阿德亞曼省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
（中央社記者陳家倫河內12日專電）土耳其、敘利亞邊界強震已造成近3萬人死亡，越南派出救援隊赴土耳其救災傳來好消息。越南救援隊於當地時間11日晚間在倒塌的一棟3層樓中，救出一名受困達125小時的14歲少年。
越南民智報（Dan Tri）今天報導，越南公安部救援隊當地時間上午11日7時許抵達土耳其地震災區，並被分配到前往阿德亞曼市（Adiyaman）一棟倒塌的3層樓中進行救援，救援隊當時收到的消息是有10人受困其中。
越南救援隊花了12小時基本清理完現場，並排除可能再次造成坍塌的風險，同時探測到坍塌區有2種不同聲音的生命跡象，研判還有2名倖存者。
越南公安部救援隊代表表示，團隊確定最接近受困者的位置後，一路排除障礙，沿著一個只能容納一個人通過的小洞繼續前進6公尺，並以Hello、How are you等問候對方情況且得到回應。
正在隔壁倒塌大樓參加救災的巴基斯坦救援隊獲知後，立刻趕來以超音波定位受困者，並與越南救援隊從大樓的前後兩側分頭挺進，經過30分鐘，順利在當地時間11日晚間10時許救出一名14歲少年。
越通社（VNA）報導，越南公安部救援隊代表與越南駐土耳其大使館人員11日也與土耳其政府會面，送上藥物及用品。（編輯：張芷瑄）1120212
延伸閱讀土耳其敘利亞強震逾2.8萬人喪命 國際馳援狀況一次看募集物資塞爆11日提前截止 土耳其駐台代表：感動得快哭了福衛五號助土耳其救災 衛星影像曝受災範圍約7座大安森林公園土耳其災民控中官媒試圖賄賂 要求按指示讚揚中國救援隊
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
土耳其敘利亞強震 災民有家人在德國可獲簽證停留3個月