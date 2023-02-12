越南馳援土耳其 14歲少年受困125小時獲救

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）土耳其、敘利亞邊界強震已造成近3萬人死亡，越南派出救援隊赴土耳其救災傳來好消息。越南救援隊於當地時間11日晚間在倒塌的一棟3層樓中，救出一名受困達125小時的14歲少年。

越南民智報（Dan Tri）今天報導，越南公安部救援隊當地時間上午11日7時許抵達土耳其地震災區，並被分配到前往阿德亞曼市（Adiyaman）一棟倒塌的3層樓中進行救援，救援隊當時收到的消息是有10人受困其中。

越南救援隊花了12小時基本清理完現場，並排除可能再次造成坍塌的風險，同時探測到坍塌區有2種不同聲音的生命跡象，研判還有2名倖存者。

越南公安部救援隊代表表示，團隊確定最接近受困者的位置後，一路排除障礙，沿著一個只能容納一個人通過的小洞繼續前進6公尺，並以Hello、How are you等問候對方情況且得到回應。

正在隔壁倒塌大樓參加救災的巴基斯坦救援隊獲知後，立刻趕來以超音波定位受困者，並與越南救援隊從大樓的前後兩側分頭挺進，經過30分鐘，順利在當地時間11日晚間10時許救出一名14歲少年。

越通社（VNA）報導，越南公安部救援隊代表與越南駐土耳其大使館人員11日也與土耳其政府會面，送上藥物及用品。（編輯：張芷瑄）1120212