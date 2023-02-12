土耳其敘利亞強震 災民有家人在德國可獲簽證停留3個月
2023/2/12 16:41（2/12 17:12 更新）
土耳其強震，卡拉曼馬拉斯省多棟建物倒塌。（路透社）
（中央社柏林11日綜合外電報導）德國內政部長費瑟今天說，將給予有家人在德國的土耳其和敘利亞地震災民3個月的簽證，供暫時避難和接受治療。
法新社報導，費瑟（Nancy Faeser）告訴德國「畫報」（Bild）：「這是緊急援助措施。」
「我們將允許在德國的土耳其或敘利亞家庭，把他們的近親從災區接到他們的家中，不受繁文褥節影響。」
這場致命的地震已造成超過2萬8000人死亡。
費瑟說，符合條件的人可以獲得「快速簽發普通簽證，有效期限3個月」。
她補充說，與外交部的這項聯合計畫將允許地震災民在德國「找到避難處並接受治療」。
德國大約有290萬土耳其裔，其中一半以上擁有土耳其國籍。
敘利亞社群也很大，自從德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在2015年和2016年向難民開放邊界以來，估計有92萬4000人。
德國在2014年時只有11萬8000名敘利亞裔。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120212
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