土耳其敘利亞強震 聯合國：死亡總數恐達5萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其和敘利亞6日地震，已造成2萬8191人死亡。圖為11日土耳其卡拉曼馬拉斯一對夫妻在旁等待親人搜救結果。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社土耳其卡拉曼馬拉斯城11日綜合外電報導）聯合國人道事務官員今天表示，土耳其和敘利亞大地震的死亡總人數，料會比目前的2萬8000人多「1倍甚至更多」。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天抵達土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）。當地6日破曉前發生規模7.8強震，讓百萬人的生活發生巨變。

他今天接受天空新聞網（Sky News）採訪，談到死亡總人數時說：「我認為這很難精準估計，因為我們需要考量到深埋在廢墟下的人，但我覺得死亡人數會增加1倍，甚至還會更多。」

他說：「我們還沒真正開始統計死亡人數。」

官員及醫護人員表示，土耳其有2萬4617人喪命，敘利亞有3574人喪生，目前確認的死亡總數為2萬8191人。

數以萬計的救難人員正頂著寒風，在被夷為平地的街上進行搜索工作。而刺骨的天氣讓災區數以百萬計的民眾苦上加苦。

聯合國警告，土耳其和敘利亞至少有87萬人需要熱食，而光是敘利亞就有530萬人無家可歸。

世界衛生組織（WHO）表示有近2600萬人受到這次地震影響，說需要4280萬美元（約新台幣13億元）因應目前的衛生健康需求。

土耳其災害應對單位表示，境內有3萬2000多人協助搜救工作，還有8294名國際救難人員投入救災。

葛瑞菲斯在社群網站推特（Twitter）發布的影片說：「不久後，搜救人員將會退場，改由人道主義機構上陣。人道主義機構的工作是在接下來幾個月，照顧大量受強震影響的人。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120212