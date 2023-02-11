土耳其敘利亞強震逾2.3萬人亡 10天大男嬰受困近4天獲救[影]

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地震發生100個小時後，救難人員在土耳其東部的迪亞巴克爾省，救出10歲大的男童塞爾哈特（前）。（安納杜魯新聞社）

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（中央社土耳其安塔基亞/敘利亞堅達里斯10日綜合外電報導）救援人員今天在土耳其一棟建築廢墟中救出一名10天大的嬰兒與他的母親，並從其他災區挖出更多人。總統艾爾段說，當局應更快速地因應6日巨震。

路透社報導，土耳其南部與敘利亞北部6日凌晨發生規模7.8地震，已獲證實的罹難人數攀升至逾2萬3700人，為本世紀死傷第7慘重的天災，超越日本2011年的311大地震與海嘯，逼近2003年伊朗造成3萬1000人死亡的地震。

包含來自數十國救難隊的搜救人員日以繼夜地在數以千計的毀損建築中尋找遭活埋的生還者。在嚴寒刺骨的低溫下，他們仔細聆聽扭曲的混凝土中是否傳出任何生命的聲音，頻頻請現場人員保持安靜。

在土耳其東南部的薩曼達區（Samandag），救援人員蹲伏在混凝土板下搜尋，低聲說著「託靠真主」（Inshallah），小心翼翼地進入瓦礫堆中，在地震發生後90小時，救出一名出生才10天的新生兒。

這名男嬰名叫烏拉斯（Yagiz Ulas），他的眼睛睜得大大的，被包在保暖毯裡送到野外醫院。根據現場影片，緊急救援人員也將烏拉斯的母親送醫，她精神恍惚地躺在擔架上，臉色蒼白，但還有意識。

在土耳其東部的迪亞巴克爾省（Diyarbakir），在地震發生100個小時後，32歲的瓦利（Sebahat Varli）與她10歲的兒子塞爾哈特（Serhat）今早被救出送醫。

在卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras），今天傍晚也有一名母親與她的兩個女兒從公寓大樓瓦礫堆中獲救。美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，救援人員接連將這3人救出。

安納杜魯新聞社報導，在東南部加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊（Nurdagi），一名名叫卡亞（Zahide Kaya）的孕婦從瓦礫堆中獲救，她受傷送醫治療，但還不清楚腹中胎兒的狀況。她的6歲大女兒庫布拉（Kubra）一個小時前先被救出。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天到阿德亞曼省（Adiyaman）勘災，坦言政府的因應速度不夠快。

他說：「我們現在有全球最大的搜救隊，但實際狀況是，搜救速度不如我們期望的快。」他也說，有些地區發生搶劫商店事件。

在敘利亞，國營媒體報導，總統阿塞德（Bashar al-Assad）自地震發生後首度到災區勘災，與妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）訪視阿勒坡（Aleppo）一間醫院。

阿塞德政府也批准讓人道救援物資在12年內戰的前線各地運送，讓物資能更快速地送到數以百萬計急需援助的災民手中。世界糧食計劃署（World Food Programme）稍早表示，戰爭狀態讓救援行動變得更加複雜，反抗軍控制的西北部庫存物資已快耗盡。

在災區，人道援助團體白盔（White Helmets）的救援人員徒手在水泥石塊中挖掘，直到發現一名年幼女孩的腳，這名女孩仍穿著粉紅色睡衣，全身沾滿灰塵，但仍獲救生還。

敘利亞國營媒體報導，在致命地震發生後約110小時後，敘利亞賈卜萊市（Jableh）有3人從建築瓦礫堆中獲救。

災區現場電視畫面顯示，敘利亞與黎巴嫩救援人員將兩人從瓦礫堆中救出，在旁圍觀的民眾拍手大喊「真主至大」（God is great）。救援人員說，這兩名生還者是一名女子與她的小孩。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120211