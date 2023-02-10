土耳其強震17歲少年受困94小時獲救 親友激動相擁[影]

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影片來源：TRT Haber

（中央社卡拉曼馬拉斯城10日綜合外電報導）土耳其加濟安泰普市一棟建築因強震倒塌，一名青少年受困瓦礫堆94小時，最終獲救且幾乎毫髮無傷。強震發生至今已4天，死亡人數逾2萬，找到更多生還者機會逐漸渺茫。

美聯社報導，土耳其與敘利亞接壤的邊境地區6日發生芮氏規模7.8強震，當地人口超過1350萬。部分城市的街道上，橫躺著被毯子、帆布覆蓋的遺體，停屍間和墓地的空間也不堪負荷。

救援人員於黎明前，在震央附近的加濟安泰普市（Gaziantep）把困於地下室的科庫特（Adnan Muhammed Korkut）救出來，他從6日發生強震後就一直受困。

這名17歲青少年對著親友們微笑，他被抬上擔架時，周邊的親友都為他鼓掌並流下喜悅的淚水。

科庫特被送上救護車時，他的母親和其他人俯身親吻並擁抱科庫特。科庫特向他們說：「感謝老天，你們來了。謝謝大家。」

這名少年受困長達94小時，但沒有被壓到身體，他透露被迫喝自己的尿液來解渴，「用這種方式我才得以生存下來」。

一位救難人員給他溫暖的擁抱後說道：「我有一個跟你一樣大的兒子。我發誓，我已經4天沒有睡覺了。我發誓我沒有睡覺，就是要把你救出來。」

儘管專家表示，受困的人可以存活一週或更長時間，但在低溫下找到生還者的可能性愈來愈小。緊急救難人員和驚慌失措的親屬在瓦礫堆中挖掘，且不時會發現倖存者。

距離震央最近的城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）有座一個籃球場大小的體育館被當作臨時停屍處，用來放置遺體和供人確認死者身分。

搜救人員持續在卡拉曼馬拉斯城展開救援行動，但很明顯地，許多受困在倒塌建築物中的民眾已經喪命。一名搜救人員說他的心理健康狀況正在下滑，罹難者遺體的氣味也變得難以忍受。

在敘利亞西北部，自發生強震以來，從土耳其進入叛軍控制區的第一批聯合國（UN）援助車隊於昨天抵達，這凸顯出向當地民眾提供援助的難度。

在土耳其城市安塔基亞（Antakya），數十位民眾在一輛卡車前爭先恐後搶奪兒童外套和其他物資。托各茲（Ahmet Tokgoz）是名生還者，他呼籲政府撤離當地民眾。許多失去家園的人把帳篷、體育館和其他臨時住所作為避難處，但也有人露宿街頭。

托各茲說道：「尤其在天寒地凍的情況下，不可能住在這裡。如果人們沒有因為受困瓦礫堆中喪命，他們也會受凍而死。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120210

搜救人員9日在土耳其南部城市安塔基亞一棟傾倒大樓搜尋生還者。（美聯社）