土敘強震波及文化遺址 阿勒坡等3座古城嚴重受損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）土耳其南部與敘利亞交界6日發生規模7.8強震，導致3座古城大規模受損，分別是土耳其南部的安塔基亞（Antakya）及尚勒烏爾法（Sanliurfa），還有敘利亞的阿勒坡（Aleppo）。

這起震災迄今已在兩國造成至少2.1萬人喪命。

法新社整理了3座受損古城的資料：

● 安塔基亞/安提阿（Antioch）

土耳其哈泰省安塔基亞聖皮耶教堂（圖）據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。（中央社檔案照片）

安塔基亞市約有25萬人口，大部分地區都已化為斷垣殘壁。這裡曾是可與亞歷山卓（Alexandria）媲美的安提阿古城所在地，是早期基督信仰中心，也是絲路上的重要中轉站。

安塔基亞是亞歷山大大帝（Alexander the Great）昔日麾下一名將軍於公元前300年建成，先後被古羅馬人、古希臘人、拜占庭人和鄂圖曼人統治，後來在第一次世界大戰後被劃入法國治理的敘利亞託管地，成了自治城市，之後又於1939年被納入土耳其。

現在的安塔基亞是哈泰省（Hatay）首府，往昔宏偉的聖殿、劇院、引水道和浴場等古城遺跡已所剩無幾。

這座城市距離敘利亞邊境僅20公里，至今深受敘利亞影響，也接納了許多逃離內戰的敘國難民。

● 尚勒烏爾法

圖為尚勒烏爾法哥貝克力石陣。（圖取自Unsplash圖庫）

尚勒烏爾法位於東南安納托利亞地區（Southeastern Anatolia Region），是「哥貝克力石陣」（Göbekli Tepe）所在地，即全球已知最古老的巨石結構，已列入聯合國世界遺產名錄。

根據聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）資料，早在埃及金字塔落成之前約7000年，以狩獵採集維生的人類就在當地豎立極具特色的T型石碑，圍繞成一個又一個環圈，這些遺址可能已因這次地震而受損。

● 阿勒坡

圖為阿勒坡城堡。（圖取自Unsplash圖庫）

阿勒坡占據了地中海和美索不達米亞平原（大致在現今伊拉克）之間的關鍵位置，戰略位置極佳，是至少從公元前4000年以來就一直有人居住的全球最古老城市之一。

阿勒坡目前是敘利亞第2大城，在這次震災之前，就已因2012年至2016年的內戰而嚴重受損。

阿勒坡一座13世紀城堡周圍的部分城牆在2015年7月爆炸中被毀。2013年4月，歷史悠久的阿勒坡大清真寺宣禮塔在激烈戰事中崩塌。2012年9月，著名的露天市場也有多家商店慘遭祝融之災。

不到一年半之前，阿勒坡的露天市場才剛在大規模修復後重新對外開放。

聯合國教科文組織7日在初步評估中提到，阿勒坡城堡「嚴重損毀」，古城牆西邊的高塔已經倒塌，露天市場也有數棟建築受損。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120210