敘利亞奇蹟女嬰生於瓦礫堆 震後遺孤數千人願收養[影]
2023/2/10 11:58（2/10 14:51 更新）
土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，敘利亞女嬰阿亞在瓦礫堆出生，獲救時臍帶仍與已嚥氣的母親相連。（美聯社）
（中央社大馬士革9日綜合外電報導）土耳其和敘利亞邊境強震造成逾2.1萬人死亡，在瓦礫堆出生的敘國女嬰阿亞獲救時，臍帶仍與已嚥氣的母親相連。阿亞獲救的影片在網路上瘋傳，已有數以千計人表達收養意願。
阿亞（Aya）這個字在阿拉伯語的意思是「奇蹟」。
土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震。英國廣播公司（BBC）報導，敘利亞西北城市金代里斯（Jindayris）災情慘重，阿亞的父母和她的4名兄弟姐妹全數罹難，唯獨她一人生還，正在醫院接受治療。
負責照顧阿亞的兒科醫師馬羅夫（Hani Marouf）表示：「阿亞週一到院時情況非常糟糕，身上有腫塊、瘀傷，而且全身冰冷，幾乎快沒了呼吸。」
經過治療後，阿亞目前情況穩定。
阿亞獲救的影片在社群媒體上瘋傳，影片中，一名男子從斷垣殘壁中衝出來，懷裡抱著渾身是灰的嬰兒，之後由人在現場的遠親蘇瓦迪（Khalil al-Suwadi）將嬰兒送醫治療。
社群媒體上已有成千上萬人表達收養意願，並詢問相關細節。
有人說：「我希望能收養她，讓她過像樣的生活。」另有一名科威特電視主播說：「如果法律程序許可…我準備好照顧並收養這名孩子。」
醫院經理阿提亞（Khalid Attiah）說，世界各地許多民眾紛紛來電希望領養阿亞，但「目前我不會讓任何人領養她，在她的遠親回來前，我會將她視如己出」。
阿提亞育有一女，僅比阿亞大4個月。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120210
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