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土耳其震災區16嬰兒奇蹟獲救 總統專機載送首都就醫

2023/2/9 15:23（2/9 15:57 更新）
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土耳其震央重災區卡拉曼馬拉斯的16名嬰兒獲救後，8日搭乘總統專機安全抵達首都安卡拉就醫。（安納杜魯新聞社）
土耳其震央重災區卡拉曼馬拉斯的16名嬰兒獲救後，8日搭乘總統專機安全抵達首都安卡拉就醫。（安納杜魯新聞社）
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（中央社安塔基亞9日綜合外電報導）土、敘強震造成逾1.6萬人死亡，土國總統艾爾段到南部震央勘災時，承諾將向受災戶發放1萬里拉救助金，孤苦無依的16名嬰兒獲救後，已搭乘總統專機安全抵達首都就醫。

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震，隨著救援行動逼近災難專家認為最有可能搶救性命的黃金72小時關卡，罹難人數預料將劇烈上升。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府挨批救災不力，他坦言政府的應對措施「有不足之處」。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，民眾上網砲轟政府救災不力時，艾爾段訪視震央重災區卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）時，稱他的政府將在「一年內」重建這個南部地區，並說「我們絕對不能讓國人流落街頭」。

艾爾段說，政府計劃向受災戶發放1萬里拉（約新台幣1萬6105元）救助金，並組織各大飯店收留希望入住的民眾。

艾爾段也承認政府「遇到一些問題」，無法順利搶通受阻道路及向災區城市與救難團隊提供天然氣，導致搜救人員無法趕赴倒塌的建築物救援。

但他說，情況目前已「獲得控制」，「我們今天的狀況已有所改善，明天會更好」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在災區獲救、無依無靠的16名嬰兒，已從卡拉曼馬拉斯搭乘艾爾段的總統專機安全抵達安卡拉。

這架處於待命狀態的飛機用於支援與地震相關的救援行動，包括將醫療團隊與救援物資運至災區，或將情況危急的傷患運至安卡拉治療。

16名孤苦無依的嬰兒在災區獲救，寒流來襲之際，他們身上裹著一層又一層毛毯，依偎在救難人員懷裡。

這些嬰兒據信都毫髮無傷，如今將送往家庭與社會服務安全部（Ministry of Family and Social Services）旗下的兒童機構接受照護，總統夫人艾米內（Emine Erdogan）已前往埃特里克市立醫院（Etlik City Hospital）探視他們。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120209

#土耳其
#艾爾段
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