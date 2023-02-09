土敘強震逾1.5萬人罹難 艾爾段承認因應有缺失

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（中央社卡拉曼馬拉斯/安塔基亞8日綜合外電報導）土耳其南部6日發生規模7.8強震，由於救難隊未及時抵達災區，頓時一無所有的災民向政府宣洩怒氣，總統艾爾段今天坦承，政府對地震的初步因應措施的確有問題。

綜合法新社和路透社報導，土耳其與鄰國敘利亞6日清晨遭到強震侵襲，罹難人數今天增至超過1萬5000人，今年5月將面臨選戰的艾爾段（Tayyip Erdogan）探視震央卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）災區時說，搜救行動現在正常運作，並允諾不會讓任何人無家可歸。

他坦言：「這其中當然有缺失，這樣的情況顯而易見。但我們不可能為這類的災難做好準備。」

在土耳其南部一大片地區，民眾在寒風刺骨的冬天尋找臨時避難處與食物，在親友可能遭到活埋的瓦礫堆旁等待支援，現場氣氛民怨沖天。

救援人員仍發現有人倖存。但土耳其人抱怨災區缺乏設備、專業技能與支援，以搶救受困斷垣殘壁下的民眾，有時候他們還聽到瓦礫堆中傳出求救聲。

在土耳其東南部的馬拉特雅市（Malatya），阿林娜克（Sabiha Alinak）站在一棟被白雪覆蓋的倒塌建築旁邊，她還年幼的親戚受困在內。她說：「國家在哪裡？他們這兩天做了什麼？我們乞求他們，讓我們投入救援，我們可以把他們救出。」

在土耳其鄰國敘利亞，北部地區在6日巨震中遭到重創，災區也出現類似景況與怨言。

土耳其總統艾爾段（中）8日探視地震災民。（路透社）

敘利亞駐聯合國大使承認政府「缺乏救災能力與設備」，將此歸咎於敘利亞持續10年多的內戰與西方制裁。

這場地震是在民眾仍在睡夢中來襲，許多災區倒塌的建築現在成了受困災民的墳墓，土、敘兩國罹難人數預計仍將攀升。

在土耳其安塔基亞市（Antakya），有數十具遺體排在一間醫院外頭的地面上，有些覆蓋著毛毯與床單，有些是裝在屍袋內。

64歲的災民梅利克（Melek）抱怨災區缺少救援隊。他說：「我們在地震中逃過一劫，但我們將餓死或冷死在這。」

土耳其6日發生規模7.8地震，數小時後又發生第2起強震，災區內有許多人睡在自家車內，或裹著毛毯睡在街道上，擔憂受地震衝擊的住屋將變得危險，因此不敢回家。

官員與醫護人員說，土耳其有1萬2391人死亡，敘利亞有2992人喪命，證實的罹難總數增至1萬5383人。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120209