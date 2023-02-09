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敘利亞男子徒手挖瓦礫堆尋親 強震後30名親屬下落不明

2023/2/9 02:05（2/9 09:30 更新）
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土耳其及敘利亞遭遇強震後，救援人員7日在敘利亞貝斯納亞建物瓦礫堆中搜尋倖存者。（法新社）
土耳其及敘利亞遭遇強震後，救援人員7日在敘利亞貝斯納亞建物瓦礫堆中搜尋倖存者。（法新社）
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（中央社敘利亞貝斯納亞8日綜合外電報導）土耳其及敘利亞遭遇強震後，許多家庭從此天人永隔。敘利亞一名男子雖逃過死劫，但他在災後共有30名親屬下落不明，迄今仍試圖從瓦礫堆中苦尋失蹤的家人。

法新社報導，敘利亞男子伊布拉欣（Malek Ibrahim）過去兩天以來一直用雙手挖掘瓦礫堆，執意找出他失蹤的家人。在敘土兩國近日發生強震後，他的親屬遭到掩埋。

他在敘利亞貝斯納亞（Besnaya）當地居民及搜救人員幫助下，迄今已找到10具屍體。貝斯納亞是位於敘土邊界的村莊，為本次地震重災區。

伊布拉欣及他的妻兒住在敘利亞城市伊德利布（Idlib），在強震時逃出家中倖免於難，但他許多親人全都困在瓦礫堆中。他表示：「整個家庭都不見了。這根本是群體滅絕。」

他指出，他覺得自己在貝斯納亞的家人倖存機率渺茫。他提及：「每當我們尋獲屍體，我都會想起過去在一起的美好時光。」

伊布拉欣說：「我們過去曾有快樂時光，而且會開開玩笑，但如今再也無法…我再也無法看到他們了。」（譯者：陳正健）1120209

#土耳其強震
#敘利亞
#地震
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