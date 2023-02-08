土耳其敘利亞強震逾1萬1200人喪命 艾爾段訪視災區

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（中央社伊斯坦堡8日綜合外電報導）在土耳其和敘利亞強震中罹難的人數今天已超過1萬1200人，救援人員頂著寒冬與時間賽跑，在瓦礫堆中尋找可能的生還者。

法新社報導，官員和醫療人員表示，6日發生的規模7.8地震造成土耳其8574死、敘利亞2662死，兩國死亡人數合計達1萬1236人。

土敘官員和救援人員表示，土耳其有近5萬人受傷，敘利亞則有5000人受傷。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在第一起地震震央所在地、土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）訪視期間，公布最新傷亡人數。

土耳其總統艾爾段（後中）8日赴南部城市卡拉曼馬拉斯訪視期間，抱著一位哭泣的老婦人。（路透社）

電視畫面顯示，他抱著一位哭泣的老婦人，穿過一大群人走向紅新月會（Red Crescent）人道救援帳篷。計劃在5月14日大選爭取連任的艾爾段，承諾在一年內重建災區。

土耳其紅新月會會長季尼卡（Kerem Kinik）曾警告說，黃金救援時間是72小時，但「惡劣天氣條件」使情況複雜化。

土耳其重災區哈泰省（Hatay）有一整片城鎮被夷為平地，緊急救難人員今天在當地一棟倒塌建築物下救出一些兒童。

搜救人員塞廷卡亞（Alperen Cetinkaya）說：「突然之間，我們聽到了聲音，多虧了挖土機…我們同時立刻聽到3個人的聲音。」

他說：「我們預期可以救出更多人…讓人們活著離開災區的機會非常高。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120208

哈泰省救援人員7日將受困孩童從受損建物中抱出。（路透社）