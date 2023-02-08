土耳其震災 駐台代表：感謝台灣第一時間傾力協助

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（中央社記者郭建伸台北8日電）土耳其強震引發許多台灣人關注，土耳其駐台代表貝定可今天表示，感謝台灣第一時間傾力協助，派出2支救援隊且提高賑災援款；辦事處至今已收到2800多封郵件和諮詢電話，非常感謝台灣人的愛心和善良。

土耳其強震災情慘重，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，全聯福利中心昨天開始於展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）夫婦、藝人吳鳳等在台土耳其人，今天下午前往全聯燈區，為土耳其祈福。

貝定可致詞時表示，6日發生的強震造成土耳其嚴重災情，影響多達10個省份1350萬名居民；他要感謝台灣在第一時間給予傾力協助，前天和昨天共派出2支救援隊，包含130名隊員、5隻搜救犬，台灣甚至將賑災援款提高至200萬美元，慈濟也捐贈超過25噸重毛毯。

貝定可表示，目前土耳其政府提供3種捐款方式，可將善款匯到災難和緊急應變管理署（AFAD）、土耳其紅新月會（KIZILAY）或是土耳其宗教事務局，而台灣外交部也替民眾開立帳戶方便捐款。

貝定可表示，駐台北土耳其貿易辦事處昨天公布物資需求後，到今天中午，已收到2800多封郵件和諮詢電話，他覺得不可思議，也非常感謝台灣人的愛心和善良；目前辦事處還在研擬流程及物品寄送地點，稍晚將會在官方臉書頁公布詳細資訊。

貝定可表示，不只全聯LED數位迷宮燈飾，台北101和台北市政府也都打燈替土耳其祈福，他相當感激，他今天偕全聯福利中心、在台土耳其人，一同為土耳其祈福，盼傳遞善念和愛，讓土耳其順利度過難關。

吳鳳受訪表示，台灣許多民眾都很關心土耳其狀況，更懂得土耳其人的心情；有些國家因為沒有地震，所以民眾不太知道搖晃是什麼感覺，但台灣民眾都經歷過地震，知道搖晃有多可怕。

吳鳳表示，現在最重要的是救出災區廢墟中的民眾，而災區目前需要冬天的衣服、外套、襪子等，貿易辦事處還在找空間，若確定好就會盡快公布資訊，將物資送到土耳其。（編輯：林興盟）1120208