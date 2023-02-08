台灣搜救隊挺進土耳其災區 成立分區協調中心

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）土耳其和敘利亞發生規模7.8強震，罹難者已超過8700人。台灣搜救隊第一梯次成員今天挺進土國災區阿德亞曼，獲CNN報導，也首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區於當地6日清晨發生規模7.8強震，死傷慘重，多棟建築物倒塌。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共計130人、5隻搜救犬。

消防署今天下午在臉書發文表示，台灣搜救隊第一梯次於8日上午11時50分（台灣時間）抵達土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）後，立即向現場分區指揮協調中心（SCC1）報到。

消防署小隊長金大衛告訴中央社記者，由於原應主導SCC1的美國搜救隊尚未抵達，為強化救援進度，在取得當地政府同意並回報聯合國國際搜救隊接待及撤離中心（RDC）後，隨即由台灣搜救隊於現場成立SCC1。

消防署表示，台灣搜救隊協助阿德亞曼省區域內搜救隊協調任務派遣、現場分區評估作業，快速建立受災區域資料，以利現地及後續投入的搜救隊伍進行作業。

消防署指出，現場已接受2支搜救隊伍的報到並派遣隊伍執行任務，以及接受災民報案，同時與奈及利亞搜救隊共同研商搜救事宜，展現世界地球村友好情誼，這次也是台灣搜救隊執行國際人道救援任務以來，首次以非認證國家名義建立SCC1，展現強大台灣救援量能，獲得其他搜救隊的肯定及稱許。

同時，台灣搜救隊抵達土耳其災區救援，也獲美國有線電視新聞網（CNN）進行相關報導。

台北市消防局也透過新聞訊息指出，第一梯次成員之一的台北市搜救隊成員於當地時間7日晚間搭車前往重災區阿德亞曼時，沿途完全沒有路燈照明，道路一片漆黑，兩側都是半倒或全倒房屋，交通狀況相當差，原需4.5小時的車程，竟耗費7小時才推進一半路程。

第一梯次搜救隊的車隊是在當地時間8日上午5時30分抵達災區，並展開救援工作。台北市搜救隊科員徐孝允表示，救災位置位於阿德亞曼政府旁的一棟倒塌民宅，現已展開搜索和救援作業，並使用K9（搜救犬）和搜索器材進行確認，目前都沒有發現生命徵象，將會持續救援動作。

另外，台灣搜救隊第二梯次已於台灣時間7日晚間10時30分出動，包括90名搜救人員及2隻搜救犬。

消防署說，第二梯次隊伍已於8日中午12時45分（台灣時間）抵達土耳其伊斯坦堡，經外交部駐外人員協助轉機，同日下午5時（台灣時間）搭乘土耳其國內班機前往阿達那機場的RDC，再由當地人員派遣至救援區域報到，進行搜救任務。（編輯：蕭博文）1120208