土耳其敘利亞震災 六都首長捐一個月薪水助募款

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土耳其與敘利亞接壤地區6日發生芮氏規模7.8強震，救援人員7日持續在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（安納杜魯新聞社）

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（中央社台北8日電）土耳其和敘利亞發生強震，全台各界感同身受，各方捐款湧入外交部開設的捐款帳戶，六都地方首長今天也都宣布，將捐出一個月薪水，為震災募款拋磚引玉。

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成數以千計建築物倒塌，搜救人員仍在寒冷天候下與時間賽跑，希望從斷垣殘瓦中救出生還者。台灣救援隊已前進災區協助救援。

台中市長盧秀燕臉書（Facebook）發文表示，有難同當就是手足，民國88年9月21日是台灣人永遠無法忘記的日子，「當我們急需援手的時候，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，挺身進入災區，如同家人般的情感，只有患難才能顯真情。」願以一個月薪資拋磚引玉，表達對土耳其深遠的感恩。

高雄市長陳其邁臉書發文表示，土耳其地震災情持續擴大，台灣也曾經歷過重大震災，感同身受。他將捐出一個月月薪，一起支援土耳其早日災後復原。

台南市長黃偉哲宣布，將捐出一個月月薪，響應支援土耳其，盼大家出錢出力，救人助人，一起為土耳其集氣及為台灣搜救隊加油。

台北市長蔣萬安在臉書上表示，捐出一個月薪資，為土耳其震災募款略盡綿薄之力，助土耳其早度難關。

新北市長侯友宜接受聯訪表示，新北市一定會全力協助金錢、物資，或盡個人之力幫助災民。新北市府新聞局長張愛晶指出，侯友宜捐出一個月所得，希望幫助災民。

桃園市政府新聞處長羅楚東向中央社表示，桃園市長張善政將捐出一個月薪水，表達對土耳其慰問之意，並也指示副市長王明鉅與衛生局，協調盤點桃園市醫療資源，參考過去處理震災經驗，盤點對土耳其災區短中長期所需的資源，擬定完整的醫療支援計畫。（編輯：郭諭儒）1120208