蔡總統與抵土耳其搜救隊視訊通話 提醒注意安全保暖
2023/2/8 19:37（2/8 20:07 更新）
總統蔡英文（右前）8日下午在內政部長林右昌（右後）的陪同下，與第一梯次已抵達土耳其的台灣搜救隊視訊通話。（圖取自facebook.com/presidentialoffice.tw）
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天下午與第一梯次已抵達土耳其的台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文視訊通話，了解現場搜救狀況，總統再三提醒搜救隊注意自身安全及保暖，務必平安返國。
總統府發言人林聿禪晚間表示，蔡總統下午在內政部長林右昌的陪同下，與已抵達土耳其的第一梯次台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話。
她表示，總統在通話中，除了瞭解現場救災情形外，也對於搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食資源是否充足等表達關心。
總統並表示，若搜救隊需要更多資源，隨時提出需求，政府都會盡速寄送物資。
總統提及，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此，這次土耳其發生重大災情，台灣也立即支援。
最後，總統再三提醒搜救隊注意自身安全及保暖，務必平安返國。（編輯：林興盟）1120208
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