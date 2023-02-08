土耳其敘利亞強震全球馳援 台灣首日善款湧1033萬餘元
2023/2/8 19:28（2/8 19:49 更新）
圖為迪亞巴克爾省救援人員7日將受困孩童從受損建物中抱出。（路透社）
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北8日電）土耳其敘利亞強震至今造成逾萬人死亡，全球馳援；台灣愛心不落人後，衛福部公布捐款專戶，首日湧入729筆、新台幣1033萬餘元款項，其中最大筆為個人捐款50萬元。
土耳其與敘利亞邊界2月6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，衛生福利部昨天開放3個捐款帳戶帳號。
衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天傍晚接受媒體電話聯訪表示，截至17時為止，共收到729筆、1033萬餘元，其中最大筆50萬元為個人捐款。
楊雅嵐表示，募得款項將統一交由外交部援助使用，使用方式屆時將會對外公開。
國內可透過金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」（僅能透過臨櫃匯款），或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906666。（編輯：陳仁華）1120208
（中央社製圖）
土耳其哈泰發生地震後，建築物倒塌，一名婦女7日在災區擁抱家人。（路透社）
土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生強震，哈泰省建築物在強震後倒塌。（安納杜魯新聞社）
延伸閱讀土耳其強震前後對比衛星照曝光 屋頂翻落地面瓦礫堆四散土敘強震災區太大救援進度慢 居民徒手搬瓦礫找親人土耳其強震少女遭石塊壓住身亡僅露一隻手 父親緊握不放土耳其緊急救援大不易 台灣搜救隊花一整天入重災區
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台灣搜救隊挺進土耳其災區 成立分區協調中心