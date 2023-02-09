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民眾捐款至衛福部土耳其賑災專戶 113年報稅可全額列舉扣除

2023/2/9 17:32（2/9 19:50 更新）
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圖為土耳其重災區哈泰省民眾9日在斷垣殘壁中尋找生還者。（路透社）
圖為土耳其重災區哈泰省民眾9日在斷垣殘壁中尋找生還者。（路透社）
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（中央社記者張璦台北9日電）土敘強震，台灣民眾善款湧入協助賑災，財政部今天指出，民眾如果捐款至衛福部賑災專戶，等同是對政府捐贈，明年5月報繳今年綜所稅時，可憑收據全額列舉扣除。

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，至今已累計超過1萬6000人罹難，台灣也立即派出搜救團隊前往土耳其支援救災行動，除政府援助200萬美元賑災，也有許多民眾、企業自發性捐款。

財政部今天表示，個人或營利事業透過「衛生福利部賑災專戶」指定用途「土耳其震災專案」進行捐款，這屬於對政府的捐贈，可全額列報捐贈列舉扣除額或費用，不受金額限制。

若是捐款給國內其他機關團體，由這些機關團體對土耳其進行國際援助，民眾或企業對機關團體的捐贈，可在不超過綜合所得總額20%、或營利事業所得額10%限額內，列為當年度捐贈列舉扣除額或費用。

財政部提醒，國人發揮愛心及時送暖捐款、捐物資，協助土耳其災民度過難關，同時也能享有節稅權益，應記得保留受贈單位所開立載明「土耳其震災」事由收據，在辦理民國112年度所得稅結算申報時，憑收據列報捐贈列舉扣除額或費用。（編輯：張均懋）1120209

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#土耳其
#財政部
#衛福部
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