土耳其敘利亞震災 花蓮、高雄愛心湧入

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台灣基進高雄黨部響應駐台北土耳其貿易辦事處物資募集活動，開始募集不到一天，民眾的愛心物資就塞滿台灣基進高雄黨部的走道、接待等空間。（台灣基進高雄黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月9日

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（中央社記者蔡孟妤、張祈高雄9日電）台灣基進高雄黨部響應駐台北土耳其貿易辦事處物資募集活動，昨天募集首日，就收到民眾踴躍捐輸。高市議會民進黨團也發起議員研究費一日捐；花蓮縣長徐榛蔚也捐出一個月薪資，協助土耳其重建家園。

土耳其強震造成嚴重傷亡，駐台北土耳其貿易辦事處7日在臉書（Facebook）發文向外界募集物資。台灣基進高雄黨部響應活動，也在臉書發文呼籲民眾踴躍捐輸，結果昨天收受物資首日，就收到高雄民眾滿滿愛心，物資塞滿黨部空間。

台灣基進高雄黨部今天對中央社記者表示，原本物資代收至9日，但因湧入大量物資而提早於今天截止，將盡快整理、打包後，聯繫駐台北土耳其貿易辦事處。

身兼台灣基進高雄黨部主委的張博洋說，開始募集不到一天，民眾的愛心就塞滿台灣基進高雄黨部的走道、接待等空間，令人非常感動。可以看到高雄人展現的愛心、熱情，也希望能讓土耳其感受到來自台灣的溫暖，黨部會用最快的速度將物資整理、打包，寄往辦事處指定地點協助賑災。

此外，高雄市議會民進黨團也發起議員研究費一日捐，號召民進黨團議員共32人共同響應，募得共新台幣20萬元，將統一協助做為援助土耳其大地震的救災及重建。

民進黨團總召江瑞鴻表示，土耳其強震導致許多房屋倒塌，造成人民嚴重傷亡，且當地氣溫低，救災工作執行實屬不易。這次號召民進黨團議員，捐出議員的一日研究費薪水，希望集結大家的愛心，共同為土耳其震災盡一份心力。

另外，花蓮縣府今天下午也舉行「土耳其、敘利亞震災花蓮縣政府愛心專案」啟動記者會，縣長徐榛蔚致詞指出，5年前0206花蓮大地震、去年918台東強震都在花蓮造成傷亡，目前都在持續重建中，花蓮人最了解地震災害的痛苦。

徐榛蔚說，有感於災後救援及家園重建都是漫漫長路，縣府號召所屬機關、學校員工將一日薪轉換成愛心，她則率先捐出一個月薪資，盼能帶動更多民眾伸出援手，幫助災民。

花蓮縣府人事處指出，縣長薪資約新台幣17萬元，縣府員工及學校員工人數約6400人，即日起至14日將統計員工捐款金額，將統一捐贈至「衛生福利部賑災專戶」。（編輯：黃世雅）1120209