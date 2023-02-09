合作搜救土耳其災區 台灣隊攜手美國表現獲肯定[影]

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（中央社記者劉建邦台北9日電）土耳其強震釀嚴重死傷，各國協助救災。消防署表示，台灣搜救隊因先抵達災區阿德亞曼省而優先開設及負責調派，被指派的美國搜救隊抵達後雙方交接，台灣隊表現獲得對方肯定。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷、無數建築損壞或倒塌。包含台灣及歐美在內，多國皆派員協助救災。

消防署今天透過臉書（Facebook）表示，台灣搜救隊伍已把SCC1職責移交給美國搜救隊（USA-01），雙方將共同在重災區阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救作業。

RDC為搜救隊的接待及撤離中心，消防署表示，因阿德亞曼省原先派遣負責SCC1的美國隊伍還未抵達，RDC指派已到達的台灣搜救隊伍先開設及負責調派，等搜救隊協調中心指派的美國搜救隊抵達後，立即進行交接。

消防署指出，美國搜救隊代表在9日上午11時30分（台灣時間）依虛擬現場行動協調中心上的任務分工資訊，拜訪台灣搜救隊伍設立的SCC1，進行交接。台灣搜救隊員在會面期間，詳細傳達這2天在阿德亞曼省災區執行任務，提供SCC1目前所有資訊，包含現場地圖資料。

消防署指出，美國搜救隊在會後提到將於阿德亞曼市政府3樓接手成立SCC1，並讚許台灣搜救隊伍在這2天掌握資訊及協調整合此區搜救隊狀況，表現出聯合國搜索救援諮詢小組的溝通協調精神，且不吝分享資訊，作為災區作業基礎。

消防署提供國際救援小百科，RDC（Reception and Departure Center）是接待及撤離中心，提供災區相關資訊；UCC（USAR coordination cell）是搜救隊協調中心。

另外，SCC（Sector coordination cell）是分區協調中心，若災區太廣泛，搜救隊協調中心就會成立SCC；USAR（Urban Search and Rescue）是指城市搜索與救援隊，例如阿爾及利亞ALG-01等，都是USAR。

消防署表示，目前在土耳其救災，搜救隊協調中心是由瑞士及法國處理，並把當地救災區域劃分為4個SCC，代號分別是從1至4。已開設完成的SCC1（美國負責）、SCC2（日本負責）。截至目前為止，共87支城市搜索與救援隊伍報到，41隊已派遣至各地災害現場搜救。（編輯 ：戴光育）1120209