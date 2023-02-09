援助土敘震災 世界展望會籲響應募款

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（中央社記者楊淑閔、趙麗妍台北9日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，台灣世界展望會今天表示，敘利亞團隊除已部署維生物資及庇護設備，呼籲各界響應募款計畫捐款救助災民。

台灣世界展望會發布新聞指出，受這次強震影響的敘利亞西北地區，是全世界最脆弱的幾個區域之一，這裡飽受戰爭威脅、聚集400餘萬難民，大多數是婦孺，2022年9月甚至爆發霍亂，目前急需國際救助。

世界展望會並說，目前當地搶救，多數仍以人力或輕型器具進行救援，同時需要更多國際資源從土耳其端，透過「巴卜-哈瓦過境點（Bab al-Hawa Crossing）」進入，雖然這條路徑因地震初期受損關閉，所幸聯合國8日宣布經搶修已可通行，接下來就是讓物資運抵。

為此，台灣世界展望會會長李紹齡呼籲民眾響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫，捐款通路包括台灣世界展望會官網，街口、蝦皮、Linepay等網路捐款平台，也可運用7-ELEVEN把愛找回來公益募款，手機開啟OPEN POINT APP即時捐款，或至全台逾6600間7-ELEVEN門市使用ibon機台捐款。

若是採用郵政劃撥捐款，帳號為15752467，戶名為台灣世界展望會，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」。相關訊息可洽愛心專線（02）8195-3005，或電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。

李紹齡強調，只要物資能平安抵達，世界展望會就能藉著在地經營十數年的經驗，與地區組織合作，讓救援物資以最快的速度發送到有需求的難民手上。

世界展望會說，大地震當天，對世界展望會敘利亞團隊是難忘的一天，許多人在第一時間受到衝擊，其中一名志工因地震失去性命，辦公室也受損，但快速休整後，世界展望會敘利亞團隊在地震首日迅速部署80萬美元的維生物資和庇護所設備，範圍涵蓋土耳其南部與敘利亞西北部數個災區，即刻展開救援。

另外，為協助土耳其災區儘速復原及災後重建工作順利進行，台灣創價學會理事長林釗9日下午前往外交部捐助賑災金新台幣300萬元，外交部NGO國際事務會執行長王雪虹代表接受捐款。

中國醫藥大學發布新聞稿指出，師生秉於人溺己溺情懷，校長洪明奇捐款新台幣10萬元、副校長林正介捐款8萬元，並發起全校員工以捐一日薪水為目標幫助賑災，校方同時啟動師生募款及收集物資機制，共伸援手幫助災民。（編輯：管中維）1120209