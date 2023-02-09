台灣搜救隊馳援土耳其 兩梯次會合重整戰力

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）土耳其強震釀多人死傷，台灣搜救隊出動兩梯次人員馳援。消防署今晚表示，第二梯次第一組成員已抵達土國災區阿德亞曼和第一梯次人員會合，將進行隊伍整合再協助災區評估。

土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，第一梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第二梯次則90名搜救人員及2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

根據消防署資料指出，台灣搜救隊第二梯次成員於8日中午12時45分（台灣時間）抵達土耳其伊斯坦堡，經外交部駐外人員協助轉機，同日晚間7時25分抵達土耳其阿達那（ADANA）機場，並向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到。

因當地交通壅塞，消防署說，先安排第二梯次第一組成員搭乘中巴移動至土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）支援第一梯次搜救行動，成員包括消防署10人、台中市消防局3人2犬、屏東縣消防局22人、台北市消防局13人及外交部翻譯人員，以提升救援時效。

消防署今晚告訴中央社記者，台灣搜救隊因第二梯次第一組人員已和第一梯次人員會合，有足夠量能可同時進行兩處災區工作場地救援作業，因此現場分區指揮協調中心（SCC1）建議可先做隊伍整合，由台灣搜救隊優先協助進行災區工作場地評估，明確確定目前還有多少生還者。

關於台灣搜救隊處理中的第2名受困者救援作業，消防署說，已移交給土耳其在地消防隊處理後續，台灣搜救隊成員先返回行動基地待命。

消防署指出，至於留守阿達那（ADANA）機場的第二梯次第二組42人，在等待托運裝備抵達後，目前也已搭機前往災區和其他台灣搜救隊成員會合，再進行下一階段的救援工作。（編輯：蕭博文）1120209

影片來源：中央社