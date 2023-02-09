土耳其震災 衛福部新增台銀、四大超商2捐款管道

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土耳其、敘利亞強震已造成逾萬人死亡，7日土耳其馬拉特雅的婦女們在災後群聚取暖。（共同社）

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）土耳其、敘利亞強震至今造成逾萬人死亡，全球哀慟。衛福部今天公布新增台灣銀行、四大超商2個捐款管道，其中台灣銀行即起開通，四大超商則自明天早上8時起接受民眾愛心。

土耳其與敘利亞邊界2月6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，衛生福利部繼日前開放3個捐款帳戶帳號，今天晚間公布新增捐款管道，包括台灣銀行的自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款，以及四大超商。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐接受媒體電話聯訪表示，之前公布的帳戶帳號是一直以來執行的方式，但使用台灣銀行、四大超商等捐款管道，需要經過一定程序設定，因此現在才公布。

楊雅嵐說，若要透過台灣銀行的自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款捐款，即起已開通可使用；四大超商則自明天上午8時起開放。

國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款等方式。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛福部表示，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用，請民眾捐款後於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。（編輯：管中維）1120209