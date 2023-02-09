土耳其辦事處募物資 外交部：協助規劃其他募捐方式

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（中央社記者游凱翔台北9日電）土耳其與敘利亞發生強震，災情嚴重，外交部今天表示，駐台北土耳其貿易辦事處依需求募集物資，外交部也協助評估規劃其他募捐物資便利方式，若有具體作法，駐台北土耳其貿易辦事處將主動發布相關資訊。

土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐台北土耳其貿易辦事處正依目前需求募集物資中，外交部也正協助評估規劃其他募捐物資的便利方式，若有具體作法，駐台北土耳其貿易辦事處將主動發布相關資訊。

針對各項賑災行動的進展，外交部提到，台灣政府在6日地震當天宣布捐款20萬美元，7日因傷亡人數持續攀升及災情不斷擴大，宣布提高捐款至200萬美元，目前台灣駐土耳其代表處正聯繫土國政府規劃援款妥善運用方式，協助土國受災民眾度過難關。

外交部提到，台灣政府目前已派出兩梯次、總計130名的搜救隊員，均已安全抵達土耳其，並接受「土耳其災害與應變管理署」（AFAD）的任務分配，全數投入阿德亞曼（Adiyaman）重災區的救援工作，也於昨天救出一名土國民眾。目前土國及18個國家共有約170支救援隊伍參與救災，台灣是各國國際救援隊中動員速度最快、派遣人數最多的國家之一，獲國際及土國媒體的大幅正面報導。

此外，外交部與衛生福利部合作於7日開設捐款帳戶，以利關心土國災情的民眾發揮愛心捐助善款。專戶募集時間為期4週至3月6日，外交部也與土國研議未來捐款運用方式，若有進一步資訊將適時對外說明。

外交部最後指出，台灣政府同樣關切敘利亞遭強震重創情形，包含外交部2018年即與土耳其雷伊漢勒（Reyhanli）市政府合作，投入援建的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」，以收容安置因內戰逃往土耳其的敘利亞難民。

考量台灣與敘利亞政府目前並無互動往來，外交部已訓令兼轄敘利亞業務的駐約旦代表處，透過當地相關管道，了解台灣提供敘利亞災民援助的可行方式。此外，台灣援助土耳其的資源也將用於土敘邊境的敘利亞災民。（編輯：趙蔚蘭）1120209