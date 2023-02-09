特派現場／台灣搜救隊支援土耳其重災區 遭心急家屬攔截盼協尋親人

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土耳其南部6日發生規模7.8強震，釀成嚴重死傷。台灣搜救隊深入災區，頻繁被民眾攔住請求協尋在瓦礫堆中的家屬，無奈搜救隊人手不足無法立即伸援，民眾難掩憤怒沮喪。中央社記者鍾佑貞阿德亞曼攝 112年2月9日

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（中央社記者鍾佑貞阿德亞曼9日專電）土耳其強震造成的罹難人數突破1萬6000人，台灣搜救隊深入災區救援，頻繁被民眾攔住請求協尋仍在瓦礫堆中的家屬，無奈搜救隊人手不足無法立即伸援，焦急的民眾難掩憤怒沮喪。

土耳其南部6日發生規模7.8強震，法新社引述官員和醫療人員數據指出，這起地震分別在土耳其和敘利亞造成1萬2873人、3162人喪命，兩國罹難人數合計達1萬6035人。多國搜救隊紛紛投入救災，其中台灣隊負責支援重災區阿德亞曼（Adiyaman）。

影片來源：中央社

台灣第一梯次搜救隊於8日上午抵達災區展開救援工作。第二梯次則於7日晚間從桃園出發，包括90名搜救人員及2隻搜救犬8日抵達伊斯坦堡後轉機至阿達那（Adana），今天分批加入首批團隊。

記者今天凌晨隨搜救隊搭車進入阿德亞曼，歷經7個多小時車程於當地時間上午近10時抵達災區，放眼所見，當地多棟建築坍塌，且已有起重機進入開挖。

在一處坍塌的建物前，內政部消防署特搜隊隊員黃正唐告訴記者，判斷底下有兩位生還者。經過協調，由土耳其政府就地進行開挖，而台灣搜救隊則轉往其他任務。

台灣搜救隊接獲通報指一處災點傳出敲擊聲，目前已派出9人小組確認，繼8日救出一名女子後，希望能再傳出好消息。

台灣搜救隊以小組出動前往定位處協尋生還者，但是沿路常常被情急的民眾攔下，盼隊員前往已成斷垣殘瓦的住家中搜尋是否仍有生還家人。

搜救隊身上雖然已有任務，但仍會跟隨民眾前往協助，但停留時間不長，因此常遭當地民眾不諒解，被拉扯上衣要求進一步偵測生命徵象，一名激動的老翁今天更追上4名搜救隊及翻譯，朝隊員踢塑膠水罐宣洩憤怒。也有家屬稱聽見瓦礫下有聲音，搜救隊前去後卻未偵測到任何聲響。

災民行為背後所承載的失望情緒雖可理解，搜救隊也相當為難，但是為了避免既有任務遭延宕仍必須做出取捨。

一般而言，搜救隊進入災場時將先成立行動協調指揮中心，就民眾報案進行評估後，派人赴災點評估，再依照案件嚴重程度與搜救隊進行媒合。台灣搜救隊視察許郁文對中央社表示，出任務多少會遇到民眾攔阻，第一原則是不與對方產生衝突，安全撤離。（編輯：林憬屏）1120209