衛福部土耳其震災專案 全家10日起FamiPort代收捐款

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（中央社記者曾智怡台北9日電）土耳其百年強震造成嚴重傷亡，全家便利商店協助衛生福利部受理各界捐款，明天上午8時起啟動FamiPort代收捐款，民眾可透過全台4100間店舖進行捐款，跨海幫助土耳其與敘利亞災民度過難關。

全家透過新聞稿說明，FamiPort小額捐款單筆最低金額新台幣100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款；此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶（衛福部土耳其震災專案），如有捐款事項確認，可撥打衛福部電話02-8590-6666。

全家表示，協助衛福部受理各界捐款，將透過密集店舖據點，讓民眾用最便利快速方式表達關懷，在艱難的時刻為土耳其災民送暖；全家對於所有公益代收捐款皆未收取任何費用，善款將由外交部做為援助土耳其震災之用，將台灣人民愛心送到災區，協助災民度過難關。

「衛福部土耳其震災專案」小額捐款代收自2月10日上午8時至3月6日晚間11時59分為止，全家將於小額捐款結束後，於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據給民眾。（編輯：趙蔚蘭）1120209