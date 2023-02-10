衛福部土耳其震災專案 統一超商開放ibon機台捐款

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（中央社記者曾智怡台北10日電）強震重創土耳其及敘利亞，統一超商把愛找回來公益募款平台今天起和衛福部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」，開放超過6600間門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款，善款將全數投入衛福部賑災專戶。

另外，統一超商與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，除了ibon之外，也於線上OPEN POINT APP同步進行，提供24小時捐款管道。

統一超商今天發布新聞稿表示，為便利關心海外災情的民眾捐贈善款，與衛生福利部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」今天上午8時起至3月6日期間，民眾可於ibon便利生活站首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「衛福部土耳其震災專案」，即可依操作流程完成每筆新台幣100至2萬元不等的捐款。

統一超商進一步說，為響應賑濟救災，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作。

土耳其與敘利亞邊界2月6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，衛生福利部繼日前開放3個捐款帳戶帳號，昨天公布新增捐款管道，包括台灣銀行的自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款，以及四大超商。（編輯：潘羿菁）1120210