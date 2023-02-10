土耳其強震受困者露出腳有生命跡象 台灣搜救隊持續救援

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土耳其強震已釀超過2萬人死亡，台灣救援隊伍與土耳其救援隊合作執行任務時，發現一名民眾受困在水泥柱下，可清楚對話，透過影音生命探測器也發現傷者的腳，搜救團隊持續救援中。（消防署提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）土耳其強震已釀超過2萬人死亡。台灣救援隊伍與土耳其救援隊合作執行任務時，發現1名民眾受困在水泥柱下，並露出腳，透過儀器發現有生命跡象，搜救團隊持續救援中。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，截至今天死亡人數已超過2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救。台灣搜救隊伍分別於台灣時間6、7日出動2批人員前往現場協助救援，共130人、5隻搜救犬。

消防署今天指出，台灣搜救隊伍在當地時間凌晨2時37分與土耳其搜救隊伍，在重災區阿德亞曼（Adiyaman）的一棟倒塌民宅內發現一名傷者，被壓在水泥柱下，可清楚對話，並透過影音生命探測器發現腳，正持續破壞水泥柱接觸傷者，醫療團隊也隨即到場等候。

台灣搜救隊伍偕同土耳其搜救團隊合作、搜救，8日晚間成功救出一名受困女子，同天深夜在現場又聽到敲擊聲，經確認位置後使用碎石機破壞救援中。今天發現被壓在水泥柱下的受困者，是土耳其搜救隊聽聞聲響，通知台灣搜救隊伍共同協助、救援。（編輯：李錫璋）1120210