土耳其1女子受困水泥柱下 台灣救援隊20小時協助脫困[影]

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台灣救援隊與土耳其救援隊合作執行任務時，發現一名民眾受困在水泥柱下，透過影音生命探測器也發現傷者的腳，經近20小時救人，順利協助生命跡象穩定的35歲女性脫困。（消防署提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）土耳其強震釀超過2萬人死亡。台灣救援隊伍與土耳其救援隊赴重災區執行任務，發現一名民眾受困水泥柱下，經近20小時救人，順利協助生命跡象穩定的35歲女性脫困，已送醫。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，截至今天死亡人數已超過2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救。台灣搜救隊伍分別於台灣時間6、7日出動2批人員前往現場協助救援，共130人、5隻搜救犬。

消防署今天指出，台灣搜救隊伍在當地時間9日凌晨2時37分與土耳其搜救隊伍，在重災區阿德亞曼（Adiyaman）的一棟倒塌民宅內發現一名傷者，被壓在水泥柱下，能清楚對話，再以影音生命探測器發現腳後，動用器具破壞水泥柱接觸傷者，並通知醫療團隊在場等候。

台灣救援隊伍及土耳其救援隊在當地時間9日中午12時43分確定受困女子位置，發現受困女子被變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物壓住，持續以器具救援，經19小時又37分搶救，順利把人救出。

現場救援團隊協助女子脫困後，由土耳其救援隊接手處理後續，通知當地救護車把人送往醫院醫治。

台灣搜救隊伍偕同土耳其搜救團隊合作，8日晚間成功救出一名受困女子，同天深夜在現場又聽到敲擊聲，經確認位置後使用碎石機破壞救援。今天發現被壓在水泥柱下的受困者，是土耳其搜救隊聽聞聲響，通知台灣搜救隊伍共同協助、救援。（編輯：李錫璋）1120210