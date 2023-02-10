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賴清德赴土耳其駐台辦事處慰問 民進黨捐百萬元賑災

2023/2/10 13:08（2/10 14:06 更新）
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土耳其因強震造成嚴重傷亡，副總統賴清德10日上午至駐台北土耳其貿易辦事處弔唁，並在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下願希望與光明和土耳其人民同在。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 112年2月10日
土耳其因強震造成嚴重傷亡，副總統賴清德10日上午至駐台北土耳其貿易辦事處弔唁，並在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下願希望與光明和土耳其人民同在。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 112年2月10日
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（中央社記者溫貴香台北10日電）土耳其強震，副總統賴清德今天到駐台北土耳其貿易辦事處，向土耳其駐台代表貝定可表達慰問；此外，民進黨也捐款新台幣100萬元賑災。

賴副總統上午在外交部次長李淳、亞西及非洲司副司長吳正偉陪同下到駐台北土耳其貿易辦事處，代表政府及人民向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達由衷慰問，並期盼土耳其災後重建順利，人民早日恢復正常生活。

賴副總統在哀悼簽名簿以中、英文寫下：「土耳其朋友加油！地震造成的傷害，我們很不捨，我們和您們同在一起。希望救災順利，將傷害降到最低，未來重建也能順利，讓大家儘速恢復正常生活。願希望與光明和土耳其人民同在。May hope and light be with the people of Türkiye！」

總統蔡英文、副總統賴清德分別捐出1個月所得賑災。民進黨中央黨部今天也響應捐出100萬元，希望能夠拋磚引玉，助災區儘速復原日常生活，也祈願受困者、救災夥伴平安。

民進黨表示，1999年台灣遭逢921大地震，土耳其在第一時間就派遣救難隊抵台。如今土耳其遭遇百年強震，災情慘重，又適逢嚴寒氣候。總統蔡英文已指示將政府賑災援款提高到200萬美元，內政部第一時間迅速整裝完畢，共已派出兩梯次130名搜救及醫護人員、5隻搜救犬挺進災區。希望從政府到民間通力合作，幫助受影響地區早日度過難關。（編輯：蘇志宗）1120210

#土耳其
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