土耳其震後79小時接連救出2歲童、16歲少女 群眾振奮歡呼

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土耳其6日強震後超過80小時，救難人員在安塔基亞市救出16歲少女艾塔斯，她的父親喜極而泣，現場許多人擁抱、歡呼。（法新社）

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（中央社安卡拉9日綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，79小時後救難人員今天在南部城市安塔基亞倒塌大樓的瓦礫堆中救出一名2歲男童，還救出一名16歲少女，現場群眾振奮歡呼。

路透社、安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其人權、自由及人道救援基金會（IHH）的畫面顯示，救難人員從一個窄洞中將哭泣的男童救了出來。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）人員接走男童，然後交給衛生單位人員，旁觀的路人紛紛拿起手機拍下這一刻。

法新社報導，震後超過80小時，救難人員也在安塔基亞市（Antakya）救出16歲少女艾塔斯（Melda Adtas），少女的父親喜極而泣，在舉國哀傷的時刻，民眾無不為這個奇蹟似的好消息歡呼。

在鄰居通報後，救難人員辛苦奮戰5個小時才成功救了這名少女的性命。少女獲救時，她的父親喊著「親愛的、親愛的」，在場群眾爆出熱烈掌聲。

土耳其震後超過80小時，救難人員在安塔基亞市救出16歲少女艾塔斯。（法新社）

安塔基亞市位在重災區哈泰省（Hatay），寒風刺骨的天氣讓災民困境雪上加霜。

在救援行動過了一般認為最有可能搶救生還者的黃金72小時後，救難人員在少女所在同一棟樓的上層發現3人還活著，士氣大振，於是他們和她驚慌失措的父親四處尋找，最終找到這名少女。

少女安全上了救護車後，許多人擁抱、親吻並向救援人員道賀。有些人忍不住流下眼淚。

有人說：「我們的辛苦沒有白費，我們從瓦礫堆中救出了一個女孩。」另有人忙到筋疲力盡不知道時間，問說「今天是幾號」。

少女的父親感恩地說：「願神保佑你們所有人！」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1120210

▼土耳其人權、自由及人道救援基金會震後的救援畫面