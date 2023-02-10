土耳其敘利亞強震逾2.1萬死 尋獲生還者希望漸渺茫

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土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至9日死亡人數已突破2萬1000人。圖為9日俯拍土耳其哈泰省災區。（路透社）

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（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今天死亡人數已突破2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。

法新社報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。

土耳其官員還說，東南部10個受災最嚴重的省分共有超過7萬人受傷。（譯者：楊昭彥）1120210