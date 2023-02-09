土耳其強震準夫妻天人永隔 未婚夫悲痛淚別愛人[影]

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卡亞的未婚妻在土耳其強震中身亡。圖為卡亞8日在卡拉曼馬拉斯城臨時用於安置死者的體育館，認領未婚妻遺體。（路透社）

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（中央社卡拉曼馬拉斯城9日綜合外電報導）土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，兩國罹難人數已逾1萬6000人。土國紡織工人卡亞和未婚妻古爾欽原本打算共結連理，但這場強震粉碎了他們的夢想。

強震發生兩天後，卡亞（Yunus Emre Kaya）向古爾欽（Gulcin）做最後告別。他在土耳其南部卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）臨時用於安置死者的體育館內拉開黑色屍袋的拉鍊，認領未婚妻遺體。

卡亞給了古爾欽最後的擁抱，他們原本預計今年4月結婚。他坐在地板上哭泣說：「我本來打算給她穿上婚紗，現在卻要替她穿上殮衣。」

24歲的卡亞是紡織工人，3年前服完兵役後認識16歲的古爾辛。卡亞說，未婚妻逝世讓他變成行屍走肉。

他說：「想像一下有人綁住你的手腳，你無法起身。沒有食物、沒有水、沒有空氣。這就是我的狀況。我如同行屍走肉。」

2月6日凌晨4時剛過不久，規模7.8強震發生，當時卡亞在家中睡覺，強震就像爆炸一樣襲擊他的房子。卡亞抓住母親逃出家門到街上避難，然後他一路狂奔10分鐘，抵達未婚妻的家，卻發現那裡變成了殘垣斷壁。

有人被壓在瓦礫堆中，受困民眾傳出尖叫聲。他後來得知，古爾欽和她的家人不幸罹難。

卡亞說，他只期盼古爾欽和她的家人當時沒有感受到任何痛苦。

「我打開（屍袋）並親吻她的臉。世上沒有其他東西聞起來這麼香了。世上沒有其他氣味能如此芬芳。」（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1120209