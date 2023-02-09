強震肆虐後 世衛憂土、敘將面臨繼發性衛生危機

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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告，在毀滅性地震發生後，土耳其和敘利亞恐將面臨繼發性衛生危機，這可能比地震本身更加嚴重。

法新社報導，土耳其南部與敘利亞接壤地區6日凌晨發生規模7.8強震，已造成1萬6000多人喪命、數以萬計人受傷，數以千計建築物被夷為平地，受困人數不詳。

世衛組織說，救難人員正在與時間賽跑，全力挽救人命，並確保倖存者能在嚴峻環境存活下來。

世衛地震事件應變主管霍爾登（Robert Holden）說，當前的重點是拯救生命，強調「必須確保那些在災難中倖存下來的人得以繼續活下去」。

他解釋說：「許多倖存者現在只能在露天、日益惡化且嚴峻環境下度日」，沒有水、沒有電、沒有燃料，通訊也中斷。

他在日內瓦召開記者會說：「若未以與搜救相同的速度和強度採取行動，我們將面臨發生繼發性災難的風險，比起最初那場災難，這類危機可能會傷害更多人。」

「這不是一個簡單任務…行動規模非常巨大。」

路透社報導，世衛正在安排專家團隊和運送醫療物資的班機前往土耳其和敘利亞。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上說，將派遣一個高層級代表團負責協調因應措施，並將派出3架班機運送醫療用品至災區，其中一架已在飛往伊斯坦堡途中。

除了急救包，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說，心理健康支持對倖存者來說也很重要。世衛已撥款300萬美元（約新台幣9000萬元）用於初步應對措施。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1120209