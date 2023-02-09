救助敘利亞地震災民 土耳其加開2條邊界通道
2023/2/9 20:21（2/9 20:43 更新）
土耳其哈泰省救援人員試圖將一名受困男子從倒塌建物中拉出。（路透社）
（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）土耳其正努力開放與敘利亞的另2條邊界通道，以便能有較多的人道救助行動進入敘利亞。土、敘2國目前因強烈地震而受災。
法新社報導，土、敘邊界此刻只有土國南部哈泰省（Hatay）的一條通道開放，可供聯合國安理會授權的救生賑濟行動進入敘利亞叛軍占領的地區。
土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨晚告訴記者：「敘利亞一側的邊界上有些道路已損壞，因此我國和國際救助人員要通過這些道路有點困難。」
他說：「由於這個原因，我們正努力開放另2座崗哨。除此之外，由於已出現人道問題，我們還會對敘利亞政權控制下的地區開放更多崗哨。」
土耳其和敘利亞6日發生規模7.8強烈地震，造成逾1萬6000人喪生，數萬人受傷。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120209
圖為6日敘利亞居民在瓦礫堆中尋找倖存者。（法新社）
土耳其6日清晨發生規模7.8強震，經過29個小時之候，救援人員於倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）
延伸閱讀台灣搜救隊救出土耳其女仍不治 醫：壓埋過久脫困後心臟易停止土耳其人感念伸援 台灣搜救隊買熱食免費加量送水果土耳其震災區16嬰兒奇蹟獲救 總統專機載送首都就醫土耳其強震準夫妻天人永隔 未婚夫悲痛淚別愛人內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
土耳其強震準夫妻天人永隔 未婚夫悲痛淚別愛人[影]