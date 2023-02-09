台灣搜救隊救出土耳其女仍不治 醫：壓埋過久脫困後心臟易停止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其強震，台灣搜救隊於倒塌建築物瓦礫堆下救出一名受困女子，送醫後仍傷重不治。台北市搜救隊副隊長劉奎佑（圖）9日說明個案援救情形，指出通常壓埋過久的傷者，發生腔室症候群可能性相當高。中央社記者黃麗芸攝 112年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北9日電）土耳其強震，台灣搜救隊救出一名受困女子，送醫後仍傷重不治。北市消防局醫療指導醫師廖婉如今天說，壓埋過久傷者易發生腔室症候群，因脫困後血液突然回流，易發生心跳停止。

台灣搜救隊第一梯次成員8日（當地時間）挺進土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）救援，其中台北市搜救隊同日發現一名受困女性，經救援長達5小時後將她成功救出，振奮人心。

由於受困女子肢體遭嚴重擠壓，現場搜救、醫療人員現地執行困難度極高的截肢手術，終於在當地時間8日晚間8時40分將她救出，現場人員立即進行心肺復甦術及電擊等急救措施，成功幫助她恢復生命徵象，隨後送往當地醫院搶救治療。

台北市消防局今天下午舉行記者會說明個案援救情形，台北市搜救隊副隊長劉奎佑表示，台北市搜救隊及土國城市救援隊（SAK-1）在8日下午3時40分（當地時間）於倒塌建築物瓦礫堆下聽到微弱聲音，發現有名女子受困且相當虛弱。

劉奎佑說，經過生命徵象評估後，搜救人員及隨隊醫師立即輸液給藥，由於受困女子腹部以下都深埋瓦礫堆中，經利用小型工具及徒手移除障礙物後，再交給現場醫師搶救、處理，隨後送往當地醫院搶救治療。

使用搜救器材部分，劉奎佑表示，包括生命探測器、影像探測器、聲音探測器、搜救犬、碎石機及刀具等在內。

談及這名受困女性發生腔室症候群原因，劉奎佑指出，通常壓埋過久的傷者，發生腔室症候群可能性相當高，需要現場醫師進行研判，針對這類情況要避免造成命危情形，這起救援案例是在左膝以下進行截肢。

中央社記者詢問受困女子送醫後情形，台北市消防局醫療指導醫師廖婉如表示，當地時間8日晚間9時20分女子被送醫搶救，很遺憾這名女子到院不久，院方於當晚9時30分許宣告傷重不治。

廖婉如提到，現場醫師王則堯起初希望以保全受困女子肢體方式救出，所以前面花費許多時間協助脫困，但隨時間流逝恐造成她體力耗弱及休克，更易產生腔室症候群而難以救出，加上女子一度失去生命徵兆，所以才決定緊急截肢以保全性命。

「現場狀況非常危急」，廖婉如說，因震災遭壓砸的傷病患受困時間越長，越容易產生腔室症候群，因身上橫紋肌溶解造成鉀離子高，脫困當下四肢易因血液突然回流中心，導致剛脫困出來時最容易發生心跳停止。

她指出，災區現場進行截肢也相當困難，因病人並非平躺狀態，難以用止血帶幫肢體止血，加上侷限空間及非無菌環境，都會增加傷口處理困難度，當下截肢是困難抉擇，只能以保命為主。

廖婉如說，台北榮總與台北市搜救隊有多年合作經驗，也有救援共同標準作業程序（SOP）及出勤裝備，但藥物準備受限法規，地震受傷民眾常需使用嗎啡類止痛藥劑，希望未來可放寬這類藥物。

劉奎佑表示，土耳其災區救援困難重重，當地氣候寒冷，夜間都在攝氏零度以下，搜救人員及機具操作的敏感度效率都會因此降低，且災區幾乎都呈現「煎餅式坍塌」的瓦礫堆狀況，須進入有限空間救援，都是較困難處。

媒體詢問，對於在土耳其前線搜救人員急於與死神賽跑搶救人命，台灣後勤人員如何給予協助。

對此，劉奎佑說，因土耳其當地網路大致順暢，前線搜救人員會將現場問題傳送工作群組，台灣後勤幫忙分析正確圖資、訊息及工作紀錄回傳，讓前線人員不會單打獨鬥，例如救援這名受困女性時，後勤人員就會幫忙提醒要注意腔室症候群的產生等細節。

至於相關救援經費支出，劉奎佑表示，原則上相關經費都是由內政部消防署及外交部協助處理。（編輯：戴光育）1120209

土耳其強震釀嚴重死傷，台北市消防局9日下午舉行記者會說明個案援救情形，圖為台北市搜救隊副隊長劉奎佑就現場搶救過程、難度及使用的搜救器材等做出說明。中央社記者吳家昇攝 112年2月9日