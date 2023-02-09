土耳其震災 蔡英文賴清德各捐一個月所得
2023/2/9 11:54（2/9 12:11 更新）
圖為救援人員在土耳其災區持續搜救。（圖取自facebook.com/AKUT）
（中央社記者葉素萍台北9日電）土耳其發生嚴重震災，總統府發言人林聿禪今天表示，總統蔡英文及副總統賴清德將會分別捐出一個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。
林聿禪說，蔡總統昨天與台灣搜救隊視訊通話時即表示，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此，這次土耳其發生重大災情，台灣也立即派出搜救團隊前往土耳其支援救災行動，政府也援助200萬美元賑災。
林聿禪指出，蔡總統及賴副總統將會分別捐出一個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。此外，也歡迎想捐款援助土耳其的民眾，可利用政府成立的捐款專戶，一起為土耳其及台灣救援隊加油。
民眾欲捐款給地震災民可利用以下捐款專戶捐款。
國內：（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906666。（編輯：謝佳珍）1120209
（中央社製圖）
延伸閱讀助土耳其救災重建 陳建仁鄭文燦捐一個月薪水土耳其敘利亞震災 六都首長捐一個月薪水助募款土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐影片／土耳其強震瓦礫堆中聞微弱聲 台灣搜救隊歷時5小時救出1女土耳其震災收千封郵件諮詢物資援助 駐台代表：感謝台灣人愛心與善良
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
助土耳其救災重建 陳建仁鄭文燦捐一個月薪水