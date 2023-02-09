助土耳其救災重建 陳建仁鄭文燦捐一個月薪水

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土耳其強震已逾萬人喪命，衛福部開設捐款帳號。（中央社製圖）

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（中央社記者賴于榛台北9日電）土耳其強震已釀逾萬人喪命，搜救行動持續進行中。行政院發言人陳宗彥今天說，為協助土耳其震後救災、重建，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦將捐出一個月薪資。

陳宗彥說，陳建仁呼籲民眾若要捐款等，可多利用衛福部開設的捐款帳號。

陳建仁也提醒台灣搜救隊在天候不佳的情況下協助救災，要注意自身安全，內政部也要持續提供相關後援，保持聯繫。

考試院長黃榮村也捐出一個月所得，希望受災戶能及時得到幫助。

民進黨立法院黨團則發布新聞稿指出，將捐款新台幣50萬元幫助土耳其度過難關，並向不幸受災的土耳其人民表達慰問之意，也祝福土耳其早日恢復正常運作，也要感謝台灣救援人員的付出，希望能夠順利協助救災，完成任務。

此外，民進黨立委何志偉、莊競程在臉書撰文指出，將捐出一個月的月薪；國民黨立委傅崐萁則在臉書發文，捐3個月月薪協助土耳其賑災。

民眾欲捐款給地震災民可利用以下捐款專戶進行捐款。

國內：（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906666。（編輯：謝佳珍）1120209