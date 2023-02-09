土耳其強震瓦礫堆中聞微弱聲 台灣搜救隊歷時5小時救出1女[影]

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊挺進土國災區阿德亞曼後，傳出第一個好消息，在當地時間8日救出一名女子，台北市搜救隊也在臉書發文表示，「黑暗的夜，總有光！」

台灣搜救隊第一梯次成員8日（當地時間）挺進土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）救援，其中台北市搜救隊同日發現一名受困女性，救援長達5小時並成功救出，振奮人心。

台北市消防局今天上午透過新聞訊息指出，台北市搜救隊於8日下午3時40分（當地時間）在阿德亞曼災區進行搜救時，在倒塌建築物下聽到微弱聲音，隨即發現是一名受困女子，搜救人員和隨隊醫師立即展開搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。

消防局說，由於受困女子的肢體遭嚴重擠壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，搜救人員利用破壞器材嘗試協助她脫困，但援救過程中她一度失去生命徵象，所幸搜救人員於同日晚間8時40分（當地時間）將她救出，經現場急救後已恢復生命徵象。

同時，脫困女子於同日晚間9時20分（當地時間）送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eqitim ve arasirma hastanesi）治療。

台北市搜救隊也在臉書發文表示，「黑暗的夜，總有光！」希望天佑土耳其，他們也不會停下、不會放棄，希望大家一起集氣。（編輯：陳清芳）1120209

土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊挺進土國災區阿德亞曼傳出好消息，當地時間8日發現一名受困女性，救援長達5小時，成功救出女子。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月9日