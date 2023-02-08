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台灣搜救隊馳援土耳其受矚 登聯合國搜救官網、BBC報導封面

2023/2/8 22:16（2/10 10:59 更新）
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台灣搜救隊前往土耳其協助救災，並被聯合國正式列入官方搜救隊網站。（左圖為消防署提供，右圖取自twitter.com/NFA_TAIWAN）
台灣搜救隊前往土耳其協助救災，並被聯合國正式列入官方搜救隊網站。（左圖為消防署提供，右圖取自twitter.com/NFA_TAIWAN）
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（中央社阿達那8日綜合外電報導）台灣派出2組搜救團隊前往土耳其協助救災。英國廣播公司（BBC）在IG發文以台灣搜救隊照片為封面，報導中以「國家」稱呼台灣。聯合國也正式將台灣搜救隊列入官方搜救隊網站。

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成數以千計建築物倒塌，搜救人員仍在寒冷天候下與時間賽跑，希望從斷垣殘瓦中救出生還者。

台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共計130人、5隻搜救犬。台灣搜救隊第一梯次於8日上午11時50分（台灣時間）抵達土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）後，立即向現場分區指揮協調中心（SCC1）報到。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，當地因為下雨和降雪影響救援工作，但包括義大利、美國、以色列和台灣在內許多國家的專業搜救隊都趕往土耳其，參與救援。

BBC內文刊登伊拉克、捷克、荷蘭、希臘等許多國家搜救隊的照片，其中可以看到台灣搜救團隊下方圖說寫著：「台灣救援人員計劃協助土耳其的搜救行動。」

另外，內政部消防署晚間在推特和臉書發文指出，台灣搜救隊（TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team）規劃與捷克、波蘭、喬治亞、美國、阿爾及利亞、奈及利亞等團隊一起在阿德亞曼進行救援，這也是聯合國首次將台灣搜救隊列入官方搜救隊網站。

消防署發文寫道：「聯合國正式把TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team列在官方搜救隊網站，在2023土耳其地震INSARAG告示板記錄台灣搜救隊救援量能，提供各國知悉，是執行國際人道救援任務以來重大的突破。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120208

#土耳其
#敘利亞
#強震
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