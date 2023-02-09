台灣搜救隊馳援土耳其 晚間零下5度天冷但心不冷

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台北市搜救隊分享抵達土耳其的情況表示，「天冷，但我們心不冷」，感謝台灣民眾替他們加油打氣。（圖取自台北市搜救隊臉書facebook.com）

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（中央社記者劉建邦台北9日電）土耳其與敘利亞強震罹難者逾萬人，馳援的台灣搜救隊陸續傳出好消息。台北市搜救隊分享情況表示，當地晚上攝氏零下5度「天冷，但我們心不冷」，感謝在台灣加油打氣的大家。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物遭震垮或受損。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫，包括台灣歐美在內，多國皆派員協助救災。

台灣搜救隊第一梯次成員8日（當地時間）挺進土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）救援，其中台北市搜救隊同日發現一名受困女性，救援長達5小時並成功救出，振奮人心。

台北市搜救隊今天透過臉書（Facebook）指出，「天冷，但我們心不冷」，台灣搜救隊被分派到的執行區域為阿德亞曼，當地氣候白天5度、晚上零下5度，雖有攜帶基本禦寒衣物，但在重度工作後，返回基地，因體溫下降，逐漸感到寒意。

搜救隊提到，當地處處可見結霜，連搜救器材箱也布滿霜，搜救員伐木砍柴，取用空油桶生火取暖，互相聊聊抒發執勤過程的想法，且隨時顧及搜救隊員的心理健康，防止出現創傷後壓力症候群。

至於飲食部分，搜救隊表示，除自給自足的糧食包，也有當地居民提供溫暖的土耳其烤餅，讓搜救隊員在生火取暖之餘，也能好好飽餐一頓。

搜救隊指出，感謝在台灣幫忙加油打氣的大家，「我們很好，會繼續加油」。（編輯：戴光育）1120209