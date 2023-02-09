更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
土敘強震
台灣伸援
新聞專題
台灣伸援32/76
首頁 / 生活

土耳其強震 醫師公會全聯會捐百萬賑災

2023/2/9 17:20（2/9 17:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）土耳其與敘利亞發生強震，災情嚴重。中華民國醫師公會全國聯合會今天表示，秉持人溺己溺的精神，捐款新台幣100萬元給土耳其，也呼籲民眾發起愛心踴躍捐款。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸，還得面對嚴寒低溫。

中華民國醫師公會全國聯合會今天舉行記者會表示，1999年台灣發生921大地震時，土耳其第一時間派遣救難隊至台灣援助，該國救援隊是最早抵達台灣的國際救援隊之一，也因此牽起台灣與土耳其友誼的橋梁。

醫師公會全聯會說，秉持人溺已溺的大愛精神，捐款100萬元賑災，期盼拋磚引玉，讓社會各界共同響應，有錢出錢、有力出力。

除此之外，醫師公會全聯會同邀請醫界團體、專業公會及企業共同發起愛心捐款，包括各縣市醫師公會、全國五萬名醫師會員、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、全國建築師公會、會計師公會全聯會、全國律師聯合會及玉山銀行等。（編輯：管中維）1120209

#土耳其
#牙醫師公會全聯會
#台灣
921大地震
執行土耳其救援任務 台灣搜救隊長黃博村謙虛感謝賴清德赴土耳其駐台辦事處慰問 民進黨捐百萬元賑災
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣搜救隊救出土耳其女仍不治 醫：壓埋過久脫困後心臟易停止