內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）土敘大地震傷亡慘重，國際社會迅速救援土耳其，但在因10年內戰分崩離析的敘利亞卻是另一番光景。專家指出，敘北地區各方勢力盤根錯節，對地震救援和物資分配造成嚴重問題，各界擔憂敘北反抗區恐淪為人道救援黑洞。

6日一場規模7.8的強震造成土耳其與敘利亞逾1萬2000人喪命，亟待外界救援。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）今天正式向歐盟請求協助。

已承受逾10年內戰的敘利亞國家分裂、衝突不斷，面對災情，對人民而言無疑是雪上加霜。不少國際媒體關注敘利亞內戰對大地震災害的遺毒，法國電視一台（TF1）更將反政府的「反抗區」形容為「人道救援黑洞」。

法國電視一台7日報導，敘北反抗區目前上萬人露宿街頭，恐將獨自面對寒冬。目前已有45個國家回應土耳其的呼救；而敘利亞，第一時間只有俄羅斯回應，接著則是阿拉伯聯合大公國、伊朗與埃及。

多虧聯合國安理會2014年決議案成立的跨境機制，敘北救援物資主要都經土耳其進入，但敘利亞、俄羅斯和中國都曾譴責該機制破壞敘利亞主權。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也表示，若透過敘利亞政府發放物資，可能會比經由跨境機制更困難，並強調過去幾年透過敘國政府向北部反抗區傳送援助，都未能符合人民需求。

地理學者巴蘭希（Fabrice Balanche）8日接受法國費加洛報（Le Figaro）專訪時指出，阿塞德籲求的人道救援絕對會因「侍從主義」（client politics）而遭受阻礙。侍從主義又稱「恩庇主義」，指為了獲取政治支持而交換提供商品和服務。

巴蘭希指出，遭地震重創的敘利亞北部分為4個地區，分別被不同勢力掌控：阿勒坡市（Aleppo）與其週邊在政府控制之下；西邊伊德利布省（Idlib）則被繼承蓋達組織的「沙姆解放組織」（HTS）掌控；阿勒坡以北沿著國界，則有反抗伊德利布省勢力的親土反抗軍，因此是土耳其勢力範圍；東邊則是庫德族地區，由敘利亞民主力量（SDF）控制。

更別提各區內部的派系鬥爭，例如親土反抗軍就分裂好幾團民兵、阿勒坡與庫德族地區也都有不同領袖主導，內部分裂與衝突使得人道救援更難抵達至需要的人民手上。

巴蘭希表示，就在8日一早，親土反抗軍仍朝庫德族飛地泰勒里法特（Tal Rifaat）開火，「換言之，天災後將停火或合作的想法都是天馬行空」。

另外，目前很少有非政府組織（NGO）在政府控制地區活動，幾乎全數都已在2011至2012年內戰期間因安全問題撤出。

無國界醫生組織、世界醫生組織等國際NGO都設在土耳其安提阿（Antioch）或加濟安泰普省（Gaziantep），通常只以快閃方式到敘利亞行動；聯合國提供反抗區的物資也都通過敘土邊境「風之門（Bab al-Hawa）關卡進入。

巴蘭希分析，這對救援和物資分配會造成嚴重問題，「你覺得阿拉伯或親土反抗軍會讓人道救援通過，送到當地的庫德族人手上嗎？這些身為NGO與人民中間人的地方政府是真正的掠奪者，禁錮在侍從主義概念之中」。

敘利亞政府向國際求援，然而巴蘭希表示，有理由擔心阿塞德不會讓太多人道救援進入反抗區。目前救援物資都還是行經土耳其，但大馬士革很可能會要求由政府統籌，以展現對境內的掌控權，「但政府救援將優先給忠於政權的民眾，其他人則自生自滅」。

被拋棄的敘北反抗地區人民，寒冬中用雙手在瓦礫堆中翻找可能的生還者。在敘利亞反抗區進行搜救的人道組織「白盔」在推特寫到：「敘利亞人民已到極限。救援隊僧多粥少。我們需要國際社會採取緊急行動。」

美國國務院6日就表示，將透過國際NGO援助受大地震波及的敘利亞民眾，但不會與阿薩德聯繫，「資金將會到敘利亞人民手中，而非政府」。（編輯：周永捷）1120809