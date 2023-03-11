土耳其強震逾月 醫院人員身兼偵探替獲救兒童尋親

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土耳其南部接壤敘利亞地區2月6日發生規模7.8強震，逾5萬人罹難。圖為救援人員在倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）土耳其強震後的第一週，數百名獲救嬰幼兒被送往阿達那市醫院，其中許多人年紀太小，還說不出自己的名字。院方必須透過搜救人員、政府官員及志工列的名單，交叉比對這些兒童的DNA，替他們尋覓親人。

土耳其南部接壤敘利亞的地區2月6日發生規模7.8強震，造成兩國5萬多人喪命。「華爾街日報」9日報導，阿達那市（Adana）研究暨訓練醫院於震後成立照護室，安置數百名無人接回及身分不明的兒童。

3週大的嬰兒在搖籃裡的針織毯下發出咕噥聲，有些嬰兒伸出雙臂討抱，已經有表達能力的孩子則一再詢問醫院人員：「我的爸爸媽媽在哪裡？」

為了讓獲救的嬰兒與倖存的爸媽團聚，護士身兼偵探，但這項任務因為敘利亞難民危機及兒童遭販運的事件層出不窮而更複雜。

警方先取得這些孩子的DNA樣本及指紋，供政府透過生物辨識數據對倖存者進行配對。然而，地震發生後的數小時，災區情況非常混亂，有傷者被送往地區醫院，也有人被空運到數百英里外救治。

志工也救出多名兒童，但除了記下發現孩子的地點外，他們也不知道該記錄什麼資訊。

急救志工締祖加（Cihan Tezucar）說，「當時有種恐慌的氣氛…沒有適當的秩序」。地震發生4天後，締祖加在倒塌的7層樓廢墟中挖出一具女屍，及生還的嬰兒。「我們救出很多嬰兒，很多身分不明的嬰兒，他們的家人都已經死了」。

獲救兒童接受醫治後，他們的生物特徵數據將新增至與司法部資訊相連的地震數據庫。一般來說，比對DNA通常要10天，但相關作業已經加快，最快可在3天內有結果。

醫院人員透過搜救人員、政府官員及20多國志工列整的名單，交叉比對這些兒童的DNA結果、外型描述以及獲救地點，也有人員前往災區尋找更多線索來辨識獲救兒童的身分。

衛生部表示，目前已有1600多名兒童與家人團聚，92人受政府照護。

骨肉相聚有時來得偶然。在阿達那市治療的母親，路過小兒科病房時認出了她失蹤的嬰兒。同一間醫院的另一角，則有位心煩意亂的父親對警衛大吼。他是34歲的建築工人巴斯達斯（Mehmet Basdas），認為震後失蹤的兒子在醫院某處。

「我兒子呢？我連自己的兒子都見不到！」

土耳其官員對兒童於災後失蹤感到憂心。聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund）表示，2015年尼泊爾地震後的幾週內，地方政府救出245名遭拐賣的兒童。「華爾街日報」指出，哈泰省（Hatay）首府安塔基亞（Antakya）一處倒塌建築物廢墟中，有名7歲的敘利亞女孩生還。

當女孩問到她的家人時，志工按心理醫生的指示轉移話題。他們一起看野生動物紀錄片，並聆聽傳統敘利亞音樂。

阿達那市研究暨訓練醫院的兒童照護室外，失去親人的民眾排隊登記領養孤兒。其中一位女士說，「我兩個堂兄弟於地震喪生，我先生在我們能懷上孩子前就去世了」。

醫院內，護士哄嬰兒入睡或抱著他們走動，醫生凱斯金（Keskin）也不分日夜值班。他說，「他們想讓我們摸摸他們。他們是小嬰兒，他們需要愛」。

搜救隊於地震發生的兩天後透過追蹤哭聲，在阿達那一堆瓦礫下找到了嬰兒，當時沒人知道嬰兒的名字。嬰兒的生物辨識數據送至土耳其司法部後，醫生找到與之相符的DNA資料。嬰兒的母親尤瑪茲（Merve Yilmaz）就在數英里外的一家醫院救治。

曾有人告訴尤瑪茲她3個月大的兒子在地震中喪生，當得知自己的孩子生還後，尤瑪茲不敢置信。

尤瑪茲見到孩子時，這名小男嬰正睡在一張經消毒的白色床上。她說，「這是奇蹟，神救了我的孩子」。當她把孩子抱起時，嬰兒也對自己的母親報以微笑。（編輯：黃自強）1120311