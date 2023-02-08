敘利亞小女孩在瓦礫中用手臂保護弟弟 受困36小時獲救

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根據CNN報導，敘利亞一對年幼姐弟的家毀於強震，搜救人員發現他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。（圖取自美國有線電視新聞網網頁edition.cnn.com）

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（中央社敘利亞哈朗鎮8日綜合外電報導）敘利亞西北部村落一對年幼姐弟的家毀於強震，受困超過36小時終於獲救。搜救人員發現被夾在上、下水泥板中間的他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強震襲擊土耳其、敘利亞邊境時，位在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）哈朗鎮（Haram）小村落貝斯納亞-布塞尼（Besnaya-Bseineh）的兩姐弟家垮了，睡夢中的這家人身陷瓦礫堆中。姐弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，動彈不得超過36小時。

蜷曲身子的搜救人員在斷垣殘壁中找到他們時，做姐姐的細語呢喃說：「幫我脫身，我什麼都肯幫你做。我會做你的僕人。」畫面中的搜救人員回應說：「不用這樣、不必。」

躺在水泥板之間的時候，姐姐馬利安（Mariam）小小的右手臂成為弟弟伊拉夫（Ilaaf）的千斤頂。她刻意用弓起的大臂和小臂墊在弟弟額頭上，把右掌撐在下方水泥板上、右後上臂頂住上方水泥板，把弟弟的額頭和水泥板隔開。Ilaaf阿文意思正好就是「保護」。

兩姐弟父親塞德（Mustafa Zuhir Al-Sayed）獲救後說：「地震發生當時我們感受到地在動，碎片開始往我們頭上掉，我們受困瓦礫堆中兩天。我們熬過去了，這感覺、我希望永遠沒有人得去經歷這種感覺。」

塞德說，被壓在瓦礫堆下的一家人曾經一起背誦可蘭經，並且大聲祈禱，後來終於被人發現而將他們救出。夫妻和3個小孩現在都平安。

塞德家所在的伊德利布省是敘利亞內戰中反對勢力最後據點，據正式名為敘利亞民防隊（Syria Civil Defence）的人道援助團體白盔（White Helmets）指出，當地已有至少1220人罹難。

法新社報導，官員和醫療人員表示，6日發生的規模7.8地震造成土耳其8574死、敘利亞2662死，兩國死亡人數總計達1萬1236人。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120208