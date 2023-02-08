更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙
運動

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁措施 指揮中心明天記者會說明
首頁 / 國際
土敘強震
最新災情
新聞專題
最新災情5/33
首頁 / 國際

敘利亞小女孩在瓦礫中用手臂保護弟弟 受困36小時獲救

2023/2/8 20:40（2/8 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據CNN報導，敘利亞一對年幼姐弟的家毀於強震，搜救人員發現他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。（圖取自美國有線電視新聞網網頁edition.cnn.com）
根據CNN報導，敘利亞一對年幼姐弟的家毀於強震，搜救人員發現他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。（圖取自美國有線電視新聞網網頁edition.cnn.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社敘利亞哈朗鎮8日綜合外電報導）敘利亞西北部村落一對年幼姐弟的家毀於強震，受困超過36小時終於獲救。搜救人員發現被夾在上、下水泥板中間的他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強震襲擊土耳其、敘利亞邊境時，位在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）哈朗鎮（Haram）小村落貝斯納亞-布塞尼（Besnaya-Bseineh）的兩姐弟家垮了，睡夢中的這家人身陷瓦礫堆中。姐弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，動彈不得超過36小時。

蜷曲身子的搜救人員在斷垣殘壁中找到他們時，做姐姐的細語呢喃說：「幫我脫身，我什麼都肯幫你做。我會做你的僕人。」畫面中的搜救人員回應說：「不用這樣、不必。」

躺在水泥板之間的時候，姐姐馬利安（Mariam）小小的右手臂成為弟弟伊拉夫（Ilaaf）的千斤頂。她刻意用弓起的大臂和小臂墊在弟弟額頭上，把右掌撐在下方水泥板上、右後上臂頂住上方水泥板，把弟弟的額頭和水泥板隔開。Ilaaf阿文意思正好就是「保護」。

兩姐弟父親塞德（Mustafa Zuhir Al-Sayed）獲救後說：「地震發生當時我們感受到地在動，碎片開始往我們頭上掉，我們受困瓦礫堆中兩天。我們熬過去了，這感覺、我希望永遠沒有人得去經歷這種感覺。」

塞德說，被壓在瓦礫堆下的一家人曾經一起背誦可蘭經，並且大聲祈禱，後來終於被人發現而將他們救出。夫妻和3個小孩現在都平安。

塞德家所在的伊德利布省是敘利亞內戰中反對勢力最後據點，據正式名為敘利亞民防隊（Syria Civil Defence）的人道援助團體白盔（White Helmets）指出，當地已有至少1220人罹難。

法新社報導，官員和醫療人員表示，6日發生的規模7.8地震造成土耳其8574死、敘利亞2662死，兩國死亡人數總計達1萬1236人。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120208

敘利亞居民6日在瓦礫堆中尋找倖存者。（法新社）
敘利亞居民6日在瓦礫堆中尋找倖存者。（法新社）
#敘利亞
#土耳其
#地震
延伸閱讀
土敘強震毀家園 敘利亞內戰雙方不分敵我搶救倖存者土耳其強震少女遭石塊壓住身亡僅露一隻手 父親緊握不放土耳其強震前後對比衛星照曝光 屋頂翻落地面瓦礫堆四散影片／土敘強震災區太大救援進度慢 居民徒手搬瓦礫找親人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其敘利亞強震逾9600死 災民寒冬中露宿街頭苦等馳援