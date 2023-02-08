7.8強震毀家園 敘內戰雙方救難人員忙搶救倖存者

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（中央社貝魯特7日綜合外電報導）土耳其南部與敘利亞接壤地區昨天清晨發生規模7.8強震，傷亡慘重，在長期處於內戰的敘利亞，身穿不同制服的救難人員忙著清除瓦礫、搶救倖存者。

路透社報導，在敘利亞政府軍控制的哈瑪市（Hama），一名身穿軍裝的男子從一座倒塌建築的廢墟中抱出一具滿是灰燼的孩童遺體。

在敘利亞另一側前線，一名戴著白色頭盔、身穿黑黃色背心的敘利亞民防救難人員則從反抗軍控制的阿薩茲（Azaz）一處倒塌民宅，救出飽受驚嚇但幸運存活的年輕女孩。

規模7.8強震侵襲敘、土邊境，許多建築被夷為平地，兩地死亡人數已突破7000人，為這個飽受戰爭、叛亂、難民危機蹂躪地區再添苦難。在場的路透社記者看見，在敘利亞衝突中對立的兩造救難人員身上穿著不同制服，在瓦礫堆中尋找倖存者。

28歲的蘇雷曼（Ramadan Suleiman）透過電話說：「地震撼動了反抗軍控制區和政府軍控制區，我全心全意支持敘利亞革命，但我也很關心我的同胞。」他對生活在政府軍控制區的平民表示同情。

內戰期間在敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir al-Zor）流離失所、輾轉來到伊德利布（Idlib）的蘇雷曼說：「我是人，他們也是人，我們同情土耳其災民，當這種情況發生在歐洲等其他地方時，我們也會動了惻隱之心。這就是人性。」

這場強震目前已在敘利亞奪走1800多條人命，據信有許多人被困在斷垣殘壁下。

救援人員說，反抗軍控制的西北部地區有1020人喪生。國營媒體則說，在阿勒坡（Aleppo）、拉塔基亞（Latakia）、哈瑪（Hama）和塔爾圖斯（Tartus）等政府軍控制的城市至少有812人喪生。

這場天災加劇了敘利亞人民的苦難，自敘利亞2011年爆發內戰以來，已有數十萬人在衝突中喪生，當時反對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）統治的示威者遭到了致命鎮壓。

聯合國表示，在敘利亞有數以百萬計人民因戰爭流離失所的情況下，人道主義需求如今比以往任何時候都大。

此外，敘利亞各地民眾最近也面臨霍亂肆虐的威脅。

在拉塔基亞山區，有幾棟建築坍塌，死了很多人。兩名當地居民說，俄羅斯軍隊、民防部隊和政府軍已迅速展開救援工作。

其中一名居民說，他對其他敘利亞人有種「親近感」，包括那些在反抗軍控制區生活的人。他說：「這或許是這麼長時間以來的第一次。這場地震沒有讓誰幸免於難。」 （譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120208